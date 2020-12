Bange Frage: Wie lange ist das Gesundheitssystem der Corona-Krise noch gewachsen? (Jens Büttner / dpa)

Blicken wir mal nach vorn. Der Jahreswechsel könnte, da die allermeisten Böller und Raketen vielerorts in den Lagern der Hersteller bleiben müssen, zum Silvester der Haustiere werden, die sich nicht vor Angst unterm Sofa verkriechen müssen. Es zum Jahreswechsel so richtig krachen zu lassen, wird vielen Menschen fehlen. Die Hoffnungen der Menschen werden sich in dieser Silvesternacht denn auch in dem Wunsch vereinen, dass alles bald wieder so sein wird wie vor der Seuche.

Das aber dürfte noch dauern. Die Wahrscheinlichkeit, dass das neue Jahr nicht nur so beginnt, wie das alte endet, ist groß. Der harte Lockdown dürfte wohl kaum am 10. Januar enden, weil der gescheiterte ­Mini-Lockdown des Novembers weder das Weihnachtsgeschäft in den Innenstädten noch die Familienweihnacht gerettet hat, die uns in tagelanger Litanei von Merkel, Söder, Laschet und Kollegen versprochen worden war. Die Corona-Politik von Bund und Ländern hat wahrlich keine Helden hervorgebracht.

Auch Markus Söder, der den großen Sprachverschärfer gab, hat die Lage nicht in den Griff bekommen, wie die anhaltend hohe Zahl an Infizierten und Todesopfern in Bayern belegt. Nun muss er einräumen, dass die Entscheidungen, die er selbst mitbeschlossen hat, sich nur „als halbe Sachen“ erwiesen haben. Gebrochen wurde auch das Versprechen, die besonders Gefährdeten zu schützen: Alten- und Pflegeheime wurden zu Brennpunkten.

Der Start ins neue Jahr beginnt mit vielen Ungewissheiten. Offen ist, ob sich die Seuche womöglich noch verschärft und ob das Gesundheitssystem der Krise noch gewachsen ist. Ungewiss ist auch, ob wirklich alle Pflegekräfte den versprochenen finanziellen Dank bekommen. Unwahrscheinlich ist aber, dass der Personalmangel auf den Intensivstationen endet. Denn an die Ursache des Personalabbaus, die Abrechnung nach Fallpauschalen, wagt sich auch der sonst so forsche Jens Spahn nicht heran.