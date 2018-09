Für Regierungschef Zoran Zaev werden die kommenden Wochen nicht einfach. (Boris Grdanoski/dpa)

Das Referendum zur Änderung des Staatsnamens von Mazedonien endete am Sonntag mit geringer Beteiligung. Offenbar nahmen nur 35 Prozent der 1,8 Wahlberechtigten teil. Einer der Gründe dafür ist wohl, dass viele Mazedonier nicht mehr in ihrem Land leben, sondern emigriert sind – nach Schätzungen leben nur 1,3 Millionen Wahlberechtigte in dem Balkanstaat. Allerdings ist das Referendum ohnehin nicht rechtlich bindend.

Trotzdem ist dies ein Rückschlag für die sozialdemokratisch geführte Regierung, die sich im letzten Jahr ganz auf die Namenslösung konzentriert hatte. Laut dem mit Griechenland abgeschlossenen Prespa-Abkommen soll Mazedonien künftig Nord-Mazedonien heißen.

Die nationalkonservative VMRO-DPMNE, die dazu aufgerufen hatte, das Referendum zu boykottieren, wird nun versuchen, die geringe Beteiligung für sich zu nutzen. Für Regierungschef Zoran Zaev werden die kommenden Wochen nicht einfach – denn die Opposition wird für die Zustimmung zu einem Deal den Preis hoch ansetzen. Zaev kommt zugute, dass er die Unterstützung von Nato, EU, USA und Griechenland hinter sich weiß.