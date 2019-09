Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, beim Jubiläumsempfang zum 70-jährigen Bestehen des Bundes der Steuerzahler. (Christoph Soeder/dpa)

Herr Holznagel, was sagen Sie zu den Bemühungen der Großen Koalition und des Klimakabinetts, sich für den Klimaschutz zu engagieren, auch finanziell?

Reiner Holznagel: Ganz klar: Dagegen ist nichts zu sagen! Es ist aber auch klar, dass die Schwarze Null dafür nicht aufgegeben werden darf. Der Staat muss mit dem Geld auskommen, das er einnimmt – der ausgeglichene Haushalt muss zementiert werden! Deshalb sollte die Jugend, die für den Klimaschutz auf die Straße geht, auch vor Augen haben, dass zu einer guten Umweltpolitik eine solide Finanzpolitik gehört.

Auch die Finanz- und Steuerpolitik sollte ihren Beitrag zur Klimapolitik leisten – aber ich habe zuweilen den Eindruck, dass es der entscheidende Beitrag sein soll. Damit überfordert man nicht nur das Steuerrecht, sondern blendet auch aus, dass es viele andere notwendige Schritte gibt, um der Umwelt zu helfen. Mit einer CO2-Steuer hätte man womöglich ein Kassenverbesserungsprogramm realisiert – dazu ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Ist eine grüne Null – im Sinne einer umweltpolitisch sauberen Bilanz – keine Bemessungsgröße, die man der Schwarzen Null gegenüberstellen kann?

Ich lade alle, die grüne Schulden wollen, dazu ein, sich mit demselben Enthusiasmus in die Haushaltspolitik einzuarbeiten und ernsthafte Vorschläge zu machen, wo an anderer Stelle gespart werden kann. Neue Schulden sind das politisch Billigste, das man machen kann. Deshalb ärgert es mich, dass viele Protagonisten in Berlin die Konfrontation scheuen und es sich auf diese Weise leicht machen wollen.

Sie argumentieren, dass eigentlich genug Geld für den Klimaschutz da sei, wenn man es nicht anderweitig ausgäbe.

... oder wenn man es nicht kontraproduktiv investiert. Wer Subventionen einführen will, um das Klima zu verbessern, muss zwingend schauen, ob es nicht Ausgaben oder Subventionen gibt, die das genaue Gegenteil bewirken.

Zum Beispiel?

Beispielsweise dauert der Kohleausstieg viel zu lange. Darüber hinaus müsste man anfangen, in jedem Ressort zu prüfen, welche Entscheidungen klimagerecht sind und in die heutige Zeit passen. Wir dürfen aber nicht außer Acht lassen, dass Deutschland ein Automobilland ist. Eine Transformation braucht also eine gewisse Zeit – mir scheint, wir sind zurzeit viel zu hektisch unterwegs.

Welche Folgen hat das Ihrer Meinung nach?

Wir diskutieren oft auf einem Niveau, bei dem man vergisst, wie die meisten Menschen leben. Es gibt politische Visionen, die in Hamburg, München oder im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg umgesetzt werden können, aber nicht in Friesland oder im Kreis Dithmarschen. Es gibt Menschen, denen höhere Benzin- oder Flugpreise nichts ausmachen – und es gibt Menschen auf dem Land, die nicht wissen, wie sie ihr Auto künftig finanzieren sollen, auf das sie angewiesen sind.

Gerade, was den Klimaschutz betrifft, sollten wir weniger über Verbote und Einschränkungen sprechen, sondern uns stärker auf Innovation und Technik konzentrieren. Statt Flugreisen durch höhere Preise unattraktiver zu machen, sollte man die Flugzeugindustrie dazu motivieren, CO2-neutrale Flugzeuge zu entwickeln.

Die Fragen stellte Silke Hellwig.

Reiner Holznagel war nach seinem Politikstudium an der Universität Kiel zunächst Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2003 ist der 40-Jährige für den Bund der Steuerzahler tätig ‒ ab 2012 als dessen Präsident.

