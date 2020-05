Ein Gottesdienst an der Leinwand ist nur eine von vielen Veränderungen, die während der Corona-Krise eingetreten sind. (Peter Steffen)

Die Erkenntnis kommt nicht überraschend, aber jetzt ist sie auch demoskopisch belegt: Die Schreihälse, die seit Wochen auf den Marktplätzen gegen die „Corona-Diktatur“ wettern, repräsentieren nicht die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung. Bundesweit nicht und in Bremen schon gar nicht. Hier gibt es eine große Bereitschaft, sich mit zeitweiligen Einschränkungen persönlicher Freiheiten abzufinden, wenn dadurch eine unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden kann. Diese Einstellung zeugt von Gemeinsinn. Dass sie in der Hansestadt noch stärker ausgeprägt ist als andernorts, lässt Bremen als Hort der Vernunft erscheinen – zumindest was den Umgang mit der Pandemie angeht.

Erwartbar war auch die überdurchschnittliche Unterstützung für eine Vermögensabgabe zur Deckung der Pandemie-Kosten. In einem Bundesland mit strukturell linker Mehrheit kommt eine solche Forderung nun einmal gut an. Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat das Thema geschickt besetzt. Zur Profilbildung für seine SPD taugt es allemal, selbst wenn sich der Extra-Beitrag der Wohlhabenden auf Bundesebene nicht durchsetzen lässt.