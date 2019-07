Zentralabitur contra Bildungsförderalismus: Einheitliche Prüfungsaufgaben für alle Abiturienten sind umstritten. (Roland Weihrauch/dpa)

Es klingt so einfach: Gleiche Schulbildung für alle, gleiche Abschlussprüfungen für alle, gleiche Bildungschancen für alle. Das wünscht sich die Mehrheit der Deutschen. So weit, so rosig. Doch die Realität sieht anders aus: Der Bildungsförderalismus sorgt dafür, dass sich Schule in den meisten Bundesländern sehr unterschiedlich ausgestaltet. Das fängt bei der Zahl der Prüfungsfächer an und hört bei den sogenannten Rahmenlehrplänen für die einzelnen Schulfächer auf. Bundesweite Prüfungsfragen nutzen bei so unterschiedlichen Ausgangsbedingungen nichts. Zudem haben die Pannen beim diesjährigen Matheabitur gezeigt: Von einem zentralisierten, bundesweiten Klausurenpool wird das Abitur nicht automatisch fairer oder besser.

Gerechtigkeit muss anderswo erkämpft werden: Einkommen, Herkunft und Elternhaus bestimmen das Leben von Schülerinnen und Schülern gravierend. Wer in einem sozialen Brennpunkt mit nur einem Elternteil lebt, muss mehr Hürden überwinden als der durchschnittliche Schüler. Diese Hürden gilt es abzubauen. Erst wenn Schülerinnen und Schüler die gleichen Chancen in den Klassenzimmern haben, können sie die gleichen Prüfungen ablegen.