Eine bessere Bezahlung, flexible Arbeitszeitmodelle und mehr Ausbildungskapazitäten sollen dabei helfen, mehr Pflegepersonal zu gewinnen, meint Sabine Doll. (Marius Becker/dpa)

Der Fachkräftemangel setzt Pflegeheimen, ambulanten Pflegediensten und Krankenhäusern seit Jahren zu – und er verschärft sich zusehends. Deshalb müssen alle Möglichkeiten genutzt werden, dieses dringend benötigte Personal zu gewinnen. Auf lange Sicht wird dies nur gelingen, indem die Arbeitsbedingungen attraktiver gestaltet werden. Das bedeutet: bessere Bezahlung, verlässliche Dienstpläne, flexible Arbeitszeitmodelle. Und die Ausbildungskapazitäten müssen deutlich aufgestockt werden.

Zu diesem Paket gehört als ein Bestandteil auch die Gewinnung von Pflegefachkräften aus dem Ausland, die in ihren Heimatländern vergleichbare Abschlüsse erlangt haben. Heime, Pflegedienste und Kliniken bemühen sich seit Langem darum, scheitern aber häufig an Behörden – sei es wegen langer Wartezeiten bei der Bewilligung von Visa in den Botschaften. Oder weil es nicht genug Kapazitäten bei Kursen und Lehrgängen für die Anerkennung der ausländischen Berufsabschlüsse gibt. Behörden in Bund, Ländern und Kommunen müssen Hürden abbauen, um den Zugang ausländischer Pflegefachkräfte zu erleichtern und zu beschleunigen.