SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat das Misstrauensvotum initiiert, ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz verlor wenig später sein Amt. (Robert Jäger / dpa)

Und plötzlich steht er nackt da: Sebastian Kurz, der noch am Abend der Europawahl sein Image als politischer Wunderknabe pflegen konnte, wurde vom Parlament aus dem Amt gejagt. Ein Blender, ein Zocker, der überreizt hatte. Auf seinen letzten Bluff mochte die Mehrheit nicht mehr reinfallen: Eine scheinbar neutrale Übergangsregierung, die in Wahrheit von Kurz' 31,5-Prozent-ÖVP dominiert war.

Das Ibiza-Video, über das sein rechtspopulistischer Vize Heinz-Christian Strache stürzte, war offenbar nur die größte Blase in dem schwarz-braunen Sumpf, den man mit Wiener Nonchalance „türkis-blaue Koalition“ zu nennen pflegte. Doch das freundliche Etikett verklebte nur zahlreiche hässliche Flecken, so viel wurde in der scharfen Debatte am Montag deutlich.

Selbst die liberalen Neos, Kurz eigentlich wesensnah, betonten größtmögliche Distanz. Sicher, dass die SPÖ die rechte FPÖ brauchte, um Kurz zu stürzen, ist pikant. Womöglich profitiert bei den Neuwahlen vor allem jene Partei von der Krise, welche sie ausgelöst hat: die FPÖ. Und die SPÖ muss den umwerben, den sie nun verjagt hat: Kurz.