Bremen. Rolf Mützenich war schon immer ein gefragter Mann in der SPD-Bundestagsfraktion. „Mütze, erklär uns das mal“, soll der frühere Fraktionschef Peter Struck oft in Sitzungen gesagt haben, wenn Fragen zur Außenpolitik so richtig kompliziert wurden. Dann hat Mützenich die Welt erklärt. So ein bisschen war das auch bei seinem Besuch in Bremen so. Auf Einladung der Bremer SPD-Bundestagsabgeordneten Sarah Ryglewski diskutierte der neue Chef der SPD-Fraktion zusammen mit Cornelius Friesendorf vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Das Thema passte, es ging um Deutschlands Rolle in der Welt.

Und über die hat der 60-Jährige klare Vorstellungen. Die deutsche Rolle stellt er sich so vor, wie sie am Sonntag auf der Libyen-Konferenz in Berlin zu beobachten war. „Das zeigt aus meiner Sicht die eigentliche Verantwortung Deutschlands, dass es mit politischen und humanitären Mitteln versucht, Konflikte einzuhegen oder beim Aufbau einer längerfristigen Perspektive mitzuhelfen. Das ist eine viel verantwortlichere Rolle als immer gleich nach militärischen Aktionen Deutschlands zu rufen“, sagt Mützenich im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Die bereits aufgetauchten Gedankenspiele über eine mögliche Rolle der Bundeswehr bei der erhofften Befriedung Libyens hält er für verfrüht.

Bescheidener Mann

Auch auf der Veranstaltung im Haus der Wissenschaft werden die Auslandseinsätze ausführlich angesprochen, es gibt viele Fragen aus dem Kreis der mehr als 100 Zuhörer. Mützenich schildert, wie schwer Abgeordneten die Gewissensentscheidung über die Bundeswehr-Missionen falle. So sei die Tornado-Mission im Irak und in Syrien für ihn ein „schwerwiegender Einschnitt“ gewesen, dennoch habe er am Ende für die militärische Unterstützung der Anti-IS-Koalition gestimmt.

Der SPD-Fraktionschef redet in Bremen zumeist ruhig, wirkt bescheiden, hantiert immer wieder mit seiner Brille herum. In Berlin geht ihm der Ruf voraus, ein Mann des Ausgleichs zu sein. Diese Art des Umgangs hat Mützenich auch zum neuen Job verholfen. Nach heftigen Streitigkeiten in Partei und Fraktion hatte Vorgängerin Andrea Nahles im Juni 2019 überraschend hingeschmissen. Damals musste der Eindruck entkräftet werden, die sozialdemokratische Fraktion sei kopflos. Auf Mützenich, dienstältester Stellvertreter in der Fraktion, lief die kommissarische Führung zu. Nun war er als Krisenmanager gefragt. Die Aufgabe hat er offenbar prima bewältigt. Im September wählte die zuvor noch aufgewühlte Fraktion den Mann aus Köln mit 97,7 Prozent der Stimmen.

Doch auch wenn Mützenich als ein „Netter“ gilt, sollte man ihn nicht unterschätzen. Bei der Podiumsdiskussion merkt eine ältere Frau in kritischem Ton an, dass die Mehrheit der Deutschen doch gegen die Bundeswehreinsätze sei. Der SPD-Politiker entgegnet selbstbewusst: „Ich bin nicht hier, um ihnen zu gefallen.“ Gelächter im Publikum. Ein andernmal sagt er: „Reflexartiges Verhalten kann ich mir nicht leisten.“

Tatsächlich braucht die Außen- und Sicherheitspolitik einen langen Atem. Und eine gewisse Hartnäckigkeit hat Mützenich schon oft bewiesen. Etwa als die „Jemen-Klausel“ in den Koalitionsvertrag von Union und SPD aufgenommen wurde. Laut diesem Passus dürfen keine Waffen in Länder exportiert werden, die am Krieg im Jemen beteiligt sind. Ohne Mützenich gäbe es diesen Exportstopp wohl nicht. Betroffen davon ist übrigens die Lürssen-Werftengruppe aus Bremen, bei der zum Verbund gehörenden Peene-Werft in Wolgast liegen mehrere fertige und halbfertige Patrouillenboote für Saudi-Arabien.

Auch in anderen Fragen bezieht der Gast in Bremen klare Positionen. Das Zwei-Prozent-Ziel für die Nato, auf das US-Präsident Donald Trump drängt? Mützenich: „Das ist ein Tanz um das goldene Kalb.“ Die Gedankenspiele von CDU-Chefin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer über einen europäischen Flugzeugträger? Der Sozialdemokrat sieht darin eine „machtpolitische Projektion“, die er so nicht mittragen würde. Auch mit SPD-Außenminister Heiko Maas hat er sich schon angelegt. Nach dem Einmarsch der Türkei in Syrien stellt er deren Nato-Mitgliedschaft infrage und sich damit gegen die Position des Ministers. Dafür gab es Widerspruch aus den eigenen Reihen.

Die Sicherheits- und Außenpolitik ist eben Mützenichs Leidenschaft – schon seit Jahrzehnten. Forciert wurde sie übrigens in Bremen: 1991 promovierte er an der Universität mit einer Arbeit über atomwaffenfreie Zonen und internationale Politik. Dieser Weg war nicht vorgezeichnet. Mützenich stammt aus einer Kölner Arbeiterfamilie. Erst nach dem Hauptschulabschluss wechselte er auf das Gymnasium. Später war er in verschiedenen Positionen für die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen tätig. 2002 gelang dann der Einzug in den Bundestag. Nach dem Rücktritt von Nahles galt Mützenich trotz seiner Erfahrung nur als Übergangslösung. Nun ist er der regulär gewählte Fraktionschef. Angesichts seiner Ausdauer und Hartnäckigkeit könnte diese Funktion noch länger dauern. Außenpolitik ist dafür eine gute Schule.