Oppositionsführer in Hamburg: André Trepoll (40). Der Jurist ist seit drei Jahren Berufspolitiker. (Tobias Koch)

Er könnte der Mann sein, der für die Hamburger CDU das Bürgermeisteramt zurückerobert. Als Oppositionsführer hat André Trepoll (40) im Rennen um die Spitzenkandidatur 2020 die Pole-Position inne. Der schlagfertige Debattenredner hat den aktuellen Amtsinhaber jedenfalls schon abgehakt. Ob er selbst nach der Macht im Rathaus greifen wird, will Familienmensch Trepoll im Herbst entscheiden.

Frage: Sie sagen, die Tür für Olaf Scholz ist zu, selbst wenn er nicht Bundesfinanzminister werden sollte. Klingt, als wollten Sie den gewählten Bürgermeister vom Hof jagen . . . ?

André Trepoll: Oh, das ist ja nicht meine Idee gewesen, sondern seine. Ganz Deutschland weiß, dass er Finanzminister werden will, nur den Hamburgerinnen und Hamburgern schenkt er keinen reinen Wein ein. Wer sich so verhält, der ist auch nur ein Schulz mit o. Wir brauchen einen Bürgermeister, der sich um die Probleme der Stadt kümmert und nicht um die der SPD. Olaf Scholz hat sich immer als Bundespolitiker gesehen und war hier doch nur auf der Durchreise.

Er soll zurücktreten, selbst wenn die SPD-Mitglieder die GroKo ablehnen?

Das wäre konsequent. Er kann dann nicht durch die Stadt laufen und sagen: „Eigentlich wollte ich was anderes machen und das ist hier der Trostpreis.“ Die Hamburger haben ein gutes Gespür dafür, dass das nicht möglich ist.

Wollen Sie Bürgermeisterkandidat der CDU 2020 werden?

Das entscheiden wir im Herbst. Wir wollen zunächst als Fraktion einen großen Zukunftsdialog mit der Stadt führen und darüber sprechen, wie Hamburg sich entwickeln soll. Und wir müssen erst mal wissen, wen die SPD als neuen Bürgermeister wählen will.

Favorit ist SPD-Fraktionschef Andreas Dressel. Kann er Bürgermeister?

Ich kann in der SPD keinen geeigneten Kandidaten erkennen. Die SPD ist kopflos und überrascht davon, dass Scholz sie im Stich lässt. Sein Weggang wird eine große politische Dynamik ausgelöst. Das ist der Anfang vom Ende für Rot-Grün in Hamburg.

Warum fordert die CDU dann keine sofortigen Neuwahlen?

Weil die Menschen das nicht für richtig erachten würden. Nach dem Gewürge der SPD in Berlin steht den Hamburgern der Sinn nicht nach Neuwahlen.

Trauen Sie sich den Bürgermeister-Job zu?

Ich habe immer gesagt, ein Fraktions- und Oppositionsführer muss sich das zutrauen.

So schlecht scheint die Hamburger SPD nicht regiert zu haben. Die Elbphilharmonie steht, der Wohnungsbau läuft, und die Stadt gehört zu den lebenswertesten weltweit. Was ist daran auszusetzen?

Hamburg gehörte schon vor Olaf Scholz zu den lebenswertesten Städten, da haben wir uns Gott sei Dank nicht verschlechtert. Und das Thema Elbphilharmonie ist exemplarisch dafür, wie sich der Bürgermeister in der Stadt verkauft. Er hat das Problem schlicht mit Geld gelöst, das aufgrund der bundesweiten Hochkonjunktur nun auch zur Verfügung steht.

Was würden sie besser machen?

Vieles. Hamburg ist Staumeister. Jeder Autofahrer steht 44 Stunden jährlich im Stau, weil Rot-Grün eine katastrophale Verkehrspolitik macht und viel zu sehr das Fahrrad bevorzugt. Der ideologische Umbau einer Millionenmetropole zur Fahrradstadt funktioniert nicht. Weiteres Beispiel: Elbvertiefung. Herr Scholz hatte angekündigt, dass 2012 die Bagger kommen. Wir wissen inzwischen, dass es auch 2018 nicht losgehen wird, weil der Senat bei den Planungen geschlampt hat.

Der Hafen als wirtschaftliches Herz der Region stagniert. Was läuft schief?

Dem Hafen fehlt Dynamik und vor allem die Elbvertiefung. Zusätzlich hat der Senat die Lage mit der Verschlickungsproblematik verschärft. Wir brauchen endlich jemanden, der den Hafen wieder zur Chefsache macht. Und gleichzeitig darüber nachdenkt, was für Hamburgs wirtschaftliche Zukunft in einigen Jahrzehnten wichtig sein wird. Das erwarte ich mir übrigens am meisten, dass es einen politischen Frühling in Hamburg gibt. Der autoritäre Führungsstil von Herrn Scholz hat keine Debatten mehr zugelassen, es wurde eher exekutiert. Ich möchte, dass wir wieder über die besten Ideen streiten und über die Probleme in der Stadt diskutieren.

Wo liegen denn Ihre Führungsqualitäten?

Ich habe einen moderneren, teamorientierteren Führungsstil als Olaf Scholz. Wir haben nach den 15,9 Prozent bei der Bürgerschaftswahl 2015 den Kopf eben nicht in den Sand gesteckt, sondern Partei und Fraktion neu aufgestellt. Wir sind eine kleine, leistungsstarke Truppe mit 20 Abgeordneten. Ich lasse meinen Fachsprechern eine lange Leine. Sie wissen das zu schätzen und liefern entsprechend gute Ergebnisse. Karin Prien war übrigens so gut, dass sie uns von Daniel Günther abgeworben worden ist (lacht).

Sie wollen die „Rote Flora“ schließen. Glauben Sie wirklich, das würde alle Probleme lösen?

Nein. Gesinnung kann man nicht verbieten. Aber die G20-Krawalle haben gezeigt, dass die „Rote Flora“ Dreh- und Angelpunkt der linksextremistischen Szene in ganz Europa ist. Die Rotfloristen haben für die G20-Demonstrationen mobilisiert und den größten Schwarzen Block organisiert, den es jemals gegeben hat.

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen führende Köpfe der „Flora“ gerade eingestellt . . .

Aber wir können doch nicht sagen: Die „Rote Flora“ kann nur geschlossen werden, wenn man einen Brandstifter mit Meldeanschrift „Rote Flora 1“ überführt hat. Das wird nicht passieren. Rot-Grün will jetzt mit den Aktivisten über einen Gewaltverzicht sprechen. Das finde ich rechtsstaatlich bedenklich. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat, das ist ein Grundkonsens in unserer Gesellschaft, darüber müssen wir nicht diskutieren.

Was muss der Senat tun?

Gegen linksextremistische Gewalt genau so konsequent vorgehen wie gegen rechtsextremistische oder religiöse Gewalt. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich solche Strukturen verfestigen, und wir dürfen keine rechtsfreien Räume dulden. Übrigens bekommen die Nutzer de facto jährlich 30000 Euro Steuergeld erlassen. Die zahlen weder Grundsteuer noch die Gehwegreinigung. Das sollte sich mal ein normaler Bürger erlauben.

Das Verhältnis zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein erscheint reibungsloser denn je. Alles gut in der Hinsicht?

Nein. Vieles in der Metropolregion ist nur schöner Schein. In den letzten Jahren hat es keine politischen Initiativen mit Substanz mehr gegeben, um die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Das ist unter Olaf Scholz völlig eingeschlafen.

Wo hapert es?

Unter anderem beim Thema Wohnungsbau. Hamburg muss den Umlandkommunen helfen, vermehrt Wohnungsbau zu realisieren, um den Flächendruck in unserer Stadt zu verringern. Wir haben dazu vorgeschlagen, einen abgestimmten Flächennutzungsplan für die gesamte Metropolregion zu entwickeln. Interview: B. Glosemeyer/ M. Lorenz

---

SATZANFÄNGE

Am besten erholen kann ich mich . . . wenn ich mit meiner Frau und meinen beiden Kindern zusammen bin.

Ärgern kann ich mich am meisten über . . . Unpünktlichkeit.

Mein Lebensmotto lautet . . . nicht nur meckern, sondern auch anpacken.

Hamburg ist . . . die schönste Stadt der Welt.

Typisch hanseatisch . . . ist ein bescheidenes und weltoffenes Auftreten.

Meine Stärke ist . . . , dass ich Menschen gern zuhöre.

Meine Schwäche ist . . . , dass ich manchmal nicht auf sie höre.

Mein Lieblingsplatz in Hamburg ist . . . mein Garten in Harburg.

Ich halte mich fit . . . , indem ich versuche, morgens regelmäßig zu laufen.

Die wenigsten Menschen wissen von mir . . . , dass ich diese Woche beim Scooter-Konzert war.

Der HSV steigt ab, weil ... (denkt lange nach) ich verweigere die Aussage. Ich bin HSV-Fan.

In Hamburg könnte ich gut verzichten auf . . . die ständigen Staus.

---

Kurz-Bio:

Geboren am 28. Juli 1977 in Celle, 1990 folgte der Umzug nach Neugraben-Fischbek. Seine Mutter arbeitet als kaufmännische Angestellte, sein Vater war Beamter im mittleren Dienst bei der Stadt Hamburg. Trepoll hat zwei jüngere Schwestern. Er ist seit 2012 verheiratet. Seine Frau Julia ist Lehrerin an einem Hamburger Gymnasium. Sie sind Eltern einer Tochter und eines Sohnes.

Zur Grundschulzeit besuchte er die Katholische Schule in Neugraben, sein Abitur machte er anschließend am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Hamburg-Harburg. Nach dem Jura-Studium in Hamburg, Bremen und Niedersachsen arbeitete er als Leiter der Rechtsabteilung beim Industrieverband Hamburg.