Bei einer Rettung bricht Panik aus. (SUSANNE FRIEDEL / SOS MED)

Vor fast vier Jahren sind Sie auf dem zivilen Rettungsschiff „Aquarius“ mitgefahren. Heute ist die Situation von Geflüchteten durch die Ereignisse in dem griechischen Lager Moria wieder sehr präsent in der Öffentlichkeit. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie in diesen Tagen die Nachrichten lesen?

Von dem zivilen Rettungsschiff "Aquarius" gerettete Menschen im Mittelmeer. (SUSANNE FRIEDEL / SOS MED)

Kristin Hermann: Es ist schwer zu ertragen, dass sich in den vergangenen Jahren so wenig bewegt hat und es immer noch keine Lösung gibt, bei der sich alle europäischen Staaten einbringen. Gerade Italien und Griechenland wurden lange allein gelassen. Die Bedingungen in einigen der Lager sind teils menschenunwürdig. Diese Katastrophe hätte man vorher verhindern müssen.

Blicken wir noch mal zurück. Wie kam es dazu, dass Sie damals von der „Aquarius“ berichtet haben?

Das war kurz nach meinem Volontariat im Jahr 2016. Ich war Journalistin in der Lokalredaktion und hatte bei einer Veranstaltung Klaus Vogel, den Gründer von SOS Méditerranée, interviewt. Wir sprachen über die von ihm gegründete Organisation und er erzählte, dass es auch Presseplätze auf dem Schiff gibt.

Wie ging es dann weiter?

Ich habe das Thema meiner Ressortleitung und dem damaligen Chefredakteur vorgeschlagen. Wenige Wochen später ging es schon los.

Wie haben Sie sich auf die Zeit an Bord vorbereitet?

Ich habe viel über die Situation im Mittelmeer und die Fluchtursachen gelesen. Aber richtig darauf vorbereiten kann einen niemand.

Wieso nicht?

Die ersten Tage liefen relativ ruhig und es passierte nicht viel. Dann kam die erste Rettung – mitten in der Nacht. Du stehst da auf diesem großen Schiff und siehst ein kleines Schlauchboot im dunkeln Meer. Das war surreal. Zum Glück ging es allen Geretteten relativ gut, weil sie noch nicht so lange unterwegs waren. Heftig war die zweite Rettung mit der Massenpanik, die ausgebrochen ist. Ich musste dabei zuschauen, wie Menschen gegen das Ertrinken kämpfen. Das lässt niemanden kalt.

Die Journalistin Kristin Hermann. (Sabrina Jenne)

Nicht alle Menschen hatten es bei der zweiten Rettung an Bord geschafft. Die „Aquarius“ musste auch Leichen bergen.

Das war eine schlimme Erfahrung. Gerade als Journalistin bin ich normalerweise nur Beobachterin, aber das hat sich in dieser Situation falsch angefühlt. Das habe ich auch in dem Dossier beschrieben. Ich hätte bei der Rettung am liebsten sofort mitgeholfen.

Irgendwann haben Sie Ihre Beobachterrolle tatsächlich verlassen. War das eine bewusste Entscheidung?

Ich wollte meine Arbeit machen, hatte aber das Gefühl, das geht nicht so wie sonst. Die Leute kämpfen um ihr Leben, da kannst du nicht die ganze Zeit die Kamera draufhalten und Fragen stellen. Das ging allen an Bord so. Kaum einer ist komplett in seiner Rolle geblieben. Natürlich hat man als Journalist wenig geleistet im Vergleich zu den Helfern der Organisationen. Aber jeder hat mit angepackt, eine Nachtschicht übernommen. Das war normal.

Gleichzeitig waren sie immer noch als Journalistin an Bord und wollten Interviews führen. Wie sind Sie auf die Menschen zugegangen?

Ich habe mich mit den Mitarbeitern abgesprochen und versucht, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann es geht. Die Momente direkt nach der Rettung waren beispielsweise tabu. Später habe ich mich zu den Leuten dazugesetzt und mich mit ihnen unterhalten. Es war wichtig, transparent zu machen, dass ich Journalistin bin. Wir waren mehrere Tage an Bord, bis wir in Italien anlegen durften. Wenn man 24 Stunden zusammen ist, ergeben sich immer wieder Gespräche. Und viele wollten ihre Geschichte erzählen.

Die Rettung ist ein besonders schwieriger Moment an Bord. (Kristin Hermann)

Wie haben Sie die Erlebnisse an Bord verarbeitet?

Ich habe glücklicherweise ein stabiles Umfeld, mit dem ich mich austauschen konnte. Die Redaktion hatte viel Verständnis und hat mir sogar psychologische Hilfe angeboten. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, auch wenn ich diese nicht gebraucht habe. Wenn mir der Trubel zu viel wurde, konnte ich gelegentlich auch von Zuhause aus schreiben.

Weihnachten 2016 ist das Dossier dann erschienen. Wie waren die Reaktionen darauf?

Sie waren überwiegend positiv. Ich glaube, die Menschen konnten sich gut damit identifizieren und haben vielleicht darüber nachgedacht, wie sie sich selbst fühlen würden, wenn sie dort mitgefahren wären. Das Interesse war zu der Zeit groß. Ich habe später auch an einer Schule und an der Volkshochschule von meinen Erfahrungen berichtet. Natürlich habe ich auch einige Zuschriften bekommen, die nicht so schön waren. Die meisten der Leserbriefe waren aber sehr mitfühlend.

Für ein zweites Dossier hat Kristin Hermann 2017 einige der Geflüchteten, die sie auf der "Aquarius" kennengelernt hatte, wiedergetroffen. (Charlotte Behr)

Zwei Wochen waren Sie mit der „Aquarius“ unterwegs. Wie war es wieder zurück nach Bremen zu kommen?

Die ersten Wochen waren gewöhnungsbedürftig. Es war komisch, wieder dem täglichen Geschäft nachzugehen, ohne zu wissen, was aus den Menschen geworden ist. Mit einigen hatte ich Nummern ausgetauscht, mit anderen nicht. Viele Gesichter bleiben trotzdem präsent und man fragt sich, wie es ihnen ergeht. Man begleitet sie zwar nur ein kurzes Stück, aber diese Erfahrung auf dem Schiff ist so prägend, dass das schnell zusammenschweißt. Ganz eindrücklich war auch die Melodie eines Liedes, das die Menschen bei der Ankunft im Hafen gesungen haben. Das habe ich manchmal noch immer im Ohr.

Mit einigen der Geretteten hatten Sie noch Kontakt.

Ja, etwa mit einer Handvoll, mit denen ich an Bord die meiste Zeit verbracht habe und deren Geschichte mich besonders bewegt hat. Sie haben mir erzählt, in welcher Unterkunft sie sind und wie es dort ist.

Ein Jahr später sind Sie nach Italien gefahren und haben einige der Menschen wieder getroffen. Wie ist es ihnen ergangen?

Es kam darauf an, in welcher Unterkunft sie gelandet sind – da war alles dabei. Vom schlimmen, von der Mafia unterwanderten Lager mit unwürdigen Bedingungen, über eine großartige Wohngruppe in Apulien. Dadurch ist mir noch mal bewusst geworden, wie ungleich die Startbedingungen für Geflüchtete sind, die nach Europa kommen. Viele wollen aus ihrem Leben etwas machen, können oder dürfen es zum Teil aber nicht, weil es die Strukturen nicht hergeben.

Das Gespräch führte Olga Gala.

Zur Person

Kristin Hermann

war bis 2018 Redakteurin des

WESER-KURIER. Sie hat Politikwissenschaft in Bremen und Prag studiert. Anfang 2019 machte sie sich selbstständig und arbeitet seitdem als freiberufliche Journalistin in Berlin.

