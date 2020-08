Die Explosionen im Hafen von Beirut forderten mehr als 100 Tote. (AP /dpa)

Ibrahim und ich saßen auf dem Balkon, unser zweijähriger Sohn spielte neben uns.

Nein, zum Glück.

Wir hielten ihn fest und rannten zum Korridor. Er blieb einige Minuten in unseren Armen, und wir versuchen zu verstehen, was geschehen war.

Ja, in unserem Haus sind alle Fensterscheiben zerbrochen. Und auch in den Gebäuden vor uns. Das Geräusch der Explosion war so stark, dass wir zuerst dachten, auf der Straße hinter uns sei etwas passiert.

Sie scheinen geblendet. Viele Menschen sind auf den Straßen, um mit Besen die Scherben aufzufegen und mit Nylonfolie die zerbrochenen Fenster abzudecken. Es gibt eine starke Solidarität mit jenen, die alles verloren haben. Sie öffnen ihre Häuser für andere, deren Haus zerstört wurde. Die Leute tun dies, weil sie wissen, dass es keinen Staat gibt, der sich kümmert. Sie müssen sich ganz aufeinander verlassen. Wir sind auch sehr wütend. Die Leute sagen: „Heute trauern wir um die Toten, morgen räumen wir auf, und übermorgen kommen wir zu dir.“ Gemeint sind die verantwortlichen Politiker.

Nein.

Der Libanon ist Unruhen gewohnt. Die Menschen hier haben Reflexe, sich in Korridoren zu verstecken, wenn irgendwo etwas explodiert. Aber ich denke, dies ist ein sehr außerordentlicher Vorfall. Unser Feind sind die uns beherrschenden Politiker. Sie sind inkompetent, und sie können uns nicht schützen. Doch wenn sie uns schon nicht schützen können, sollten sie uns zumindest nicht in Gefahr bringen, indem sie 2700 Tonnen eines leicht entflammbaren und explosiven Materials in einem Lagerhaus im Hafen lagern, mitten in der Stadt. Und das seit sechs sechs Jahren.

Der Libanon stand schon vor dieser Katastrophe vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch und einer Hyperinflation. Das Land ist auf Importe angewiesen, und 80 Prozent davon laufen über den Hafen. Wir wissen nicht, was jetzt passieren wird, aber ich hoffe, dass diese Katastrophe der korrupten Politikerclique ein Ende setzt, die vorgibt, uns zu regieren.

Wir wissen es noch nicht. Wir sammeln immer noch unsere Gedanken und versuchen, alles zu verstehen und denen zu helfen, die weniger Glück hatten als wir. Ich persönlich habe eine unbeschreibliche Wut. Ich verlange Rechenschaft.

Zur Person

Fourate Chahal lebt mit ihrem Mann, dem Journalisten Ibrahim Sharara, und ihrem zweijährigen Sohn in Beirut. Sie ist Filmemacherin. In Frankreich ist sie aufgewachsen, in London hat sie studiert.

