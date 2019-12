Bekam 2013 den Solidaritätspreis des Bremer Senats verliehen: die Menschenrechtlerin Aminatou Haidar aus der Westsahara. (Frank Thomas Koch)

Aminatou Haidar: Ich fühle mich natürlich sehr geehrt, auch wenn das nicht mein erster Preis ist. Diese Art der internationalen Anerkennung ist eine große Unterstützung für den Kampf meines Volkes.

Ja, durchaus. Die Repressalien durch die marokkanischen Sicherheitskräfte gehen ja weiter. Direkt nach Bekanntgabe der Auszeichnung im Oktober gab es hier in El Aaiún in den von Marokko besetzten Gebieten öffentliche Versammlungen der Saharauis. Mir wurde dann zum Beispiel untersagt, zu filmen und Fotos von den Kundgebungen zu machen, geschlagen wurde ich auch. Zudem stehe ich ständig unter Beobachtung durch die Sicherheitskräfte um mein Haus herum.

Die Treffen und Versammlungen von saharauischen Aktionsgruppen sind nach wie vor verboten, sowohl öffentlich als auch privat. Aktuell sitzen 46 Saharauis, die sich 2010 in einem großen Zeltlager in Gdeim Izik für Menschenrechte eingesetzt haben, in marokkanischen Gefängnissen. Internationale Beobachter kommen nach wie vor nicht in die besetzten Gebiete. Unsere Ressourcen und Bodenschätze wie Phosphat und Fisch werden weiterhin ausgebeutet – mit europäischer Beteiligung. Wir als Saharauis sind wirtschaftlich marginalisiert und leben sehr ärmlich. Selbst mit Hochschulabschluss bekommen wir nur unbedeutende Jobs. Auch in den Flüchtlingslagern leiden die Menschen und warten darauf, dass die internationale Gemeinschaft endlich eine Lösung findet.

Das ist eine große Herausforderung, da ich für friedlichen Widerstand eintrete. Die jungen Leute machen sehr viel Druck auf die Vertreter der Frente Polisario (offiziell anerkannte politische Vertretung der Saharauis). Sie werfen uns als Menschenrechtskämpfern vor, nur leere Parolen zu formulieren,und fordern einen bewaffneten Widerstand, da sich seit über vier Jahrzehnten nichts geändert hat. Es ist frustrierend zu sehen, dass die internationale Gemeinschaft das internationale Recht, ein Referendum über unseren politischen Status durchzuführen, nicht umsetzt.

Ich versuche den jungen Leuten immer zu sagen, dass wir, gerade weil wir uns für eine friedliche Lösung des Westsahara-Konfliktes einsetzen, zunehmend positive internationale Aufmerksamkeit bekommen. Dazu gehören auch solche Auszeichnungen wie der alternative Friedensnobelpreis.

Nachdem Horst Köhler zurückgetreten ist, ist der Prozess eher rückwärtsgewandt. Besonders Frankreich blockiert weitere Verhandlungen, da es Marokko als seinem ehemaligen Protektorat eine Sonderbehandlung zukommen lässt.

Die „normalen“ Marokkaner sind unsere Brüder und Schwestern, die wir mit offenen Armen in unserem Land begrüßen würden. Unsere Wut als saharauisches Volk richtet sich gegen die Autoritäten.

Wir sind davon überzeugt, unser Recht auf Selbstbestimmung als Volk einfordern zu dürfen. Die Kraft und der Glaube daran werden auch gestärkt durch die Arbeit von Vereinen wie Freiheit für die Westsahara aus Bremen und vielen anderen in Europa.

Zur Person

Aminatou Haidar (53)

Man nennt sie die „Ghandi der Westsahara“ für ihren gewaltfreien Widerstand gegen die Besetzung ihrer Heimat Westsahara. Am Mittwoch wird Aminatou Haidar in Stockholm mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Der WESER-KURIER erreichte die Menschenrechtsaktivistin zuvor in ihrer Heimatstadt El Aaiún.