US-Präsident Donald Trump bläst zum Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen. (Pablo Martinez Monsivais /dpa)

Dienstag war ein schlechter Tag für das Klima: Donald Trump hat seine Ankündigung von 2017 wahr gemacht, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen. Gleichzeitig schlägt eine Studie von Autoren des Weltklimarats IPPC Alarm: Fast drei Viertel der Länder-Zusagen für das Abkommen sind nicht ehrgeizig genug, um den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 40 Prozent zu reduzieren.

Umso schlimmer ist es, dass sich gerade die Weltmacht USA aus der Verantwortung stiehlt, Trump gegen den Rest der Welt. Immerhin haben 187 von 195 Unterzeichnerstaaten den Vertrag ratifiziert. Das ignorante Verhalten des US-Präsidenten ist ärgerlich, wird aber den Klimaschutz in den USA nicht kleinkriegen. Längst haben sich Großstädte, Bundesstaaten, Konzerne und große Verbände in Allianzen wie „America's Pledge“ („Amerikas Versprechen“) oder „We are still in“ („Wir sind noch drin“, nämlich im Pariser Klimaabkommen) zusammengeschlossen. Es gibt noch eine ermutigende Nachricht: Wirksam wird der Austritt erst in einem Jahr, einen Tag nach der Präsidentenwahl. Vielleicht ist Trump dann bereits abgewählt. Das wäre ein guter Tag für das Klima.