Die menschenwürdige Betreuung alter Menschen ist eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft. (dpa)

Es war ein harter Vorwurf, und er wurde direkt an die Kanzlerin gerichtet: Pflege-Azubi Alexander Jorde beschrieb in der ARD-Wahlarena im September vergangenen Jahres die Situation in Pflegeheimen und Krankenhäusern so, wie er sie erlebt. „Die Würde des Menschen“, prangerte Jorde an, „wird tagtäglich in Deutschland tausendfach verletzt. Das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist.“

Mit dieser radikalen Aussage steht Jorde nicht allein. Entsprechend groß war die Resonanz, auf die seine Anklage vor laufender Kamera stieß. Und entsprechend bemüht war die Antwort der Kanzlerin, die erklärte, sich für Verbesserungen einzusetzen, damit „es in zwei Jahren besser ist“.

Mehr zum Thema Krankenkassen sehen Verbesserungsbedarf Schwere Mängel bei der Pflege Der aktuelle Qualitätsbericht deutscher Pflegeeinrichtungen hat deutliche Versorgungsmängel ... mehr »

Angela Merkel scheint dieses Gespräch mit Pflege-Azubi Jorde schnell wieder vergessen zu haben. Wer sich die mickrigen Maßnahmen bei der Pflege anschaut, auf die sich Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen gerade geeinigt haben, den packt die kalte Wut. 8000 neue Pflegekräfte, eine bessere Bezahlung, ein Qualifizierungsprogramm und mehr Unterstützung für pflegende Angehörige sollen es richten.

Das reicht bei Weitem nicht. Zur Anschauung: Den 8000 neuen Pflegekräften stehen, wenn sie denn wirklich kommen, 1,1 Millionen Beschäftigte in mehr als 13.000 Pflegeeinrichtungen gegenüber. Da würde nicht einmal jede Einrichtung auch nur eine Fachkraft mehr bekommen.

Kein Wunder also, dass die aktuelle Pflegeheim-Analyse deutliche Versorgungsmängel ausgemacht hat. Doch Zustandsbeschreibungen sind das eine. Was fehlt, ist ein mutiger Masterplan. Heute sind knapp fünf Millionen Bürger 80 Jahre und älter. Bis 2050 wird sich diese Zahl mehr als verdoppelt haben. Die menschenwürdige Betreuung alter Menschen ist eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft. Wie lange will die Politik das noch ignorieren?