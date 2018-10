Unser Gastautor Jens Brüggemann ist Betriebsratsvorsitzender bei Airbus Operations in Bremen. (Andy Rain/dpa)

Täglich starten Tausende Flugzeuge, um Urlauber oder Berufspendler ans Ziel zu bringen. Fliegen ist heute etwas ganz Normales. Die großen Hersteller Airbus und Boeing verkaufen und produzieren jedes Jahr über 1500 Flugzeuge – Tendenz steigend. Die Auftragsbücher sind auf Jahre prall gefüllt. Leider profitiert das Bremer Airbus-Werk nicht zwangsläufig von dieser Entwicklung.

Was einst von der Politik als europäisches Projekt zwischen Frankreich und Deutschland startete, ist heute eine börsennotierte europäische Aktiengesellschaft. Der „Shareholder-Value“ steht längst auch bei Airbus im Mittelpunkt. Und wie in anderen großen Unternehmen geht es deshalb auch bei Airbus um Gewinnmaximierung durch Rationalisierung. Das setzt die Belegschaft gehörig unter Druck, denn die Konkurrenz für den Standort Bremen ist global. Die Produktions- und Entwicklungsbereiche müssen sich mit Herstellern weltweit messen und unterliegen den Regeln und Herausforderungen des globalen Marktes.

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Regierungen Deutschlands und Frankreichs peinlichst darauf achteten, dass sich die Arbeitsplätze gleichmäßig verteilten. Heute geht es darum, welcher Standort neben den Produktionskosten die besten Vorteile bietet. Deshalb ist ein positiver Einfluss durch die Politik im Sinne von Beschäftigung immer noch nötig. Und das ist auch möglich. Bei unseren französischen Nachbarn ist „Le Airbus“ fester Bestandteil der französischen Identität und Kultur. Regelmäßig werden große Verkaufserfolge auch vom französischen Präsidenten medial begleitet und nicht selten zeigen ihn die Fernsehbilder bei feierlichen Vertragsunterzeichnungen.

In Deutschland gibt es das in dieser Ausprägung nicht. Dennoch gelingt in Bremen die Unterstützung aus der Politik, wenn auch weniger symbolisch. Die Bremer Bürgerschaft sorgt für wirtschaftspolitische Unterstützung und den Ausbau der Infrastruktur, der Bremer Senat pflegt gute Kontakte in die Airbus-Zentrale und der Bürgermeister Carsten Sieling macht sich regelmäßig selbst ein Bild vom Bremer Airbus-Standort – übrigens auch schon als Bundestagsabgeordneter.

Es reicht eben nicht, bei Problemen mal eben nach Toulouse zu fliegen und ein ernstes Wort mit dem Management zu reden. Gute Standortpolitik zeichnet sich durch kontinuierliches Handeln und eine gute Vernetzung mit Unternehmens- und Arbeitnehmervertretern vor Ort aus. Denn ebenso wie hier am Standort Bremen schätzt man auch in Toulouse Politiker, die wissen, um was es geht.

Unser Gastautor Jens Brüggemann ist Betriebsratsvorsitzender bei Airbus Operations in Bremen und Mitglied des IG Metall Ortsvorstands.