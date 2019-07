Angela Merkel empfängt im Bundeskanzleramt die moldauische Ministerpräsidentin Maia Sandu mit militärischen Ehren und verfolgt mit ihr das Abspielen der Nationalhymnen im Sitzen. Nach mehreren Zitteranfällen bei öffentlichen Auftritten hatte Merkel in der vergangenen Woche erstmals die Zeremonie teilweise im Sitzen vollzogen. (Britta Pedersen/dpa)

Drei Zitteranfälle innerhalb von drei Wochen hat sie gehabt – ausgerechnet bei zwei Staatsempfängen und einem Termin beim Bundespräsidenten. In solchen Situationen bleibt nichts unbeobachtet, Kameras fangen gnadenlos aus allen Perspektiven jede Regung ein. Angela Merkel zitterte und wusste genau: Alle sehen ihr dabei zu. Am vergangenen Wochenende war es dann ihre plötzliche Kurzatmigkeit auf einer Pressekonferenz in Paris. Auch sie wurde sofort zur Nachricht.

Die Medien, die Öffentlichkeit, sie sind grausam. Spitzenpolitiker dürfen keine Schwäche zeigen, sie müssen funktionieren. Tun sie es nicht, werden sie ersetzt. So gnadenlos ist das Spiel. Wer nicht mitspielt, kommt nicht einmal in die Nähe der Macht. Bei Merkel klappte das perfekt. Sie war immer da, wenn es darauf ankam. Krisenfest. Die mächtigste Frau der Welt. Krank? War sie nie. Gut, mal ein Unfall beim Skilanglauf. Aber sonst? Selbst nach einer durchverhandelten Nacht oder nach einer ewig langen Anreise per Linienflug zum G-20-Gipfel nach Argentinien zeigte die Kanzlerin keine Spur von Erschöpfung. Jedenfalls nicht öffentlich. Ihre Physis schien grenzenlos.

Jetzt aber Fragen über Fragen: Wie geht es Angela Merkel? Ist sie ihrem Amt noch gewachsen? Es wird viel geredet über ihren Zustand. Sie selbst weicht dem nicht aus. Auch in einer so intimen Angelegenheit wie der eigenen Gesundheit gibt sie bemerkenswert offen Auskunft. Gläsern aber macht sie sich nicht: zu Recht. Es ist bezeichnend, dass sie die treffendsten Worte selbst gefunden hat: „Man wird eben nicht jünger, aber erfahrener vielleicht. Alles hat seine gute Seite.“ Dann lächelte sie zuversichtlich. So ist sie. Kein großes Gewese, weiter geht’s.

Am heutigen Mittwoch wird Angela Merkel 65 Jahre alt. Die Kanzlerin kann ihrer fast vierzehnjährigen Amtszeit viele „gute Seiten“ abgewinnen. Vier Mal hat sie den Amtseid geleistet, vier Mal geschworen, dass sie ihre Kraft „dem Wohle des deutschen Volkes“ widmen werde. Das tut sie bis heute. Ihr Pensum war und ist beeindruckend. Sie funktionierte immer. Umso größer jetzt der Schock, sie für Sekunden hilflos zu sehen. Dass sie so souverän damit umgeht, Chapeau!

Aber wo führt diese mediale Dauerbeobachtung letztlich hin? Ob im Sport, im Showbiz oder eben in der Politik - Entkommen unmöglich. Früher war in den Kabinen und hinter den Bühnen Schluss. Das gilt längst nicht mehr. Irgendeine Kamera findet sich immer, und sei es eben das Smartphone in der Hand eines zufälligen Beobachters. Sekunden später weiß es die halbe Welt. Bernhard Pörksen, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen, hat kürzlich in einem Artikel für „Die Zeit“ das Entstehen von Autorität und Charisma eng verknüpft mit der „Möglichkeit gelingender Informationskontrolle“. Teilt man diese Einschätzung, dann macht Merkel viel richtig. Sie stellt sich ihren Zitteranfällen und gibt sich damit in gewisser Weise ihre Würde zurück. Alles andere steht außerhalb ihrer Macht.

Ihre Vorgänger hatten es da leichter. Bekannt wurde meistens nur, was auch bekannt werden sollte. So zog sich Willy Brandt tagelang zurück, um seine Depressionen vor der Öffentlichkeit verbergen. Offiziell hieß es dann, der Kanzler leide an einer „fiebrigen Erkältung“. Mit der Bemerkung: „Willy, aufstehen! Wir müssen regieren“ soll ihn sein Kanzleramtschef Horst Ehmke aus dem Bett geschmissen haben. Brandt selbst drückte es einmal so aus: „In Wirklichkeit war ich kaputt.“

Auch Helmut Schmidts häufige Ohnmachtsanfälle im Kanzleramt blieben ebenso unbemerkt wie Helmut Kohls Prostata-Operation. Bei beiden Kanzlern wurde der Eindruck vermittelt, sie arbeiteten stets und ständig. Kohl schrieb sich selbst „die Konstitution eines Ochsen“ zu. Und Schmidt verriet später: „Das haben wir mit Erfolg verheimlicht – und es hat mich nicht daran gehindert, meine Pflicht als Regierungschef zu tun.“

Machen es also die Amerikaner besser, deren Präsidenten Jahr für Jahr ärztliche Bulletins vorlegen, die Auskunft über ihren Gesundheitszustand geben? Eine Zeitlang schien es so. Barack Obama oder George W. Bush ließen tatsächlich solche Arztbriefe veröffentlichen. Doch es gibt kein US-Gesetz, das dies vorschreibt. Und mit Donald Trump regiert nun ohnehin ein Präsident, der seine „unglaubliche kardiologische Fitness“ preist.

Angela Merkel pflegt da eher zu sagen: „Mir geht es gut.“ Und so arbeitet sie weiter, auch wenn sie nun bei Staatsempfängen sitzt und nicht steht. Die Mehrheit der Deutschen sieht ihre Zitteranfälle übrigens als Privatsache. So privat, wie es für eine Kanzlerin eben möglich ist.