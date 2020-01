Saskia Esken hat sich viel vorgenommen. Sie will die Grundwerte der SPD wieder erkennbar machen. Das Jahr 2020 soll, so ihr Wunsch, einmal "als das Jahr des Aufbruchs für die SPD gesehen werden". (Frank Thomas Koch)

Frau Esken, müssen Sie sich ab und an noch kneifen, um zu realisieren: Ich bin tatsächlich SPD-Vorsitzende?

Saskia Esken: Ja, das ist schon ein ganz neues Gefühl.

Fragen Sie sich manchmal, welcher Teufel Sie geritten hat, sich das anzutun?

Nein. Wir sind mit großem Mut und viel Zuversicht in die Sache reingegangen, aber auch mit Respekt. Uns war schon bewusst, was wir uns da vornehmen. Ich habe große Lust auf diese Aufgabe und fühle mich, gemeinsam mit Nowabo, auch gut gerüstet.

Sie nennen Norbert Walter-Borjans tatsächlich Nowabo?

Ja, er hört auch gar nicht auf Norbert.

Aber auf Walter erst recht nicht.

Das ist ja auch Teil seines Nachnamens, verwirrt aber manche offenbar.

Wer hatte eigentlich die Idee für dieses Führungs-Duo?

Na ich. Ich habe ihm eine SMS geschrieben und gesagt, wir müssten reden. Zwei Tage später haben wir geredet – und am Ende waren wir der Überzeugung: Wir können und wir wollen das zusammen angehen.

Warum fiel Ihre Wahl auf Nowabo?

Mich hat sehr beeindruckt, wie er trotz des großen Drucks mit den Steuer-CDs verfahren ist, und wie er dann das Steuerabkommen mit der Schweiz verhindert hat. Der damalige Finanzminister Schäuble hatte das schon unterschrieben, aber es wäre ein Freibrief für Steuerbetrüger gewesen.

Norbert Walter-Borjans hat 2012 als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen für den umstrittenen Ankauf von CDs gesorgt, mit deren Daten Steuerbetrüger überführt werden konnten. Das hat Ihnen imponiert?

Genau. Ich fand seine klare Haltung beeindruckend und sein Verständnis vom wehrhaften Rechtsstaat genau richtig.

Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles war die große Frage: Wer macht es? Wer auf Sie und Norbert Walter-Borjans gewettet hätte, wäre für verrückt erklärt worden?

Die SPD hat sich damit selbst ein bisschen überrascht.

Haben Sie sich ernsthaft Chancen ausgerechnet?

Sonst wären wir ja nicht angetreten. Wir waren der Überzeugung: Die Mitglieder wollen Veränderung. Es sollte nicht wieder jemand die SPD führen, der schon 20 Jahre in dieser Verantwortung war. Die Sicht der Mitglieder sollte mehr im Mittelpunkt stehen.

Andrea Nahles musste nach knapp 14 Monaten gehen, Martin Schulz hielt nicht mal ein Jahr durch. Was sagt das über die SPD aus?

In der SPD herrscht die Neigung, alles, was Macht und Establishment bedeutet, infrage zu stellen. Das liegt in unserer DNA. Die Art und Weise, wie dann aber mit Andrea Nahles umgegangen wurde, war für viele ein Alarmsignal.

Die SPD wieder glaubwürdig machen, die Bürger wieder begeistern, mit diesem Ziel sind Sie angetreten. Wie wollen Sie das anstellen?

Für die Menschen steckt immer noch Hoffnung in der sozialdemokratischen Idee. Das merke ich überall, wenn ich im Land unterwegs bin. Sie erkennen den Wert von sozialer Gerechtigkeit, von Solidarität und wissen um den Zusammenhang von Freiheit, Bürgerrechten und Bildung. Unser Problem ist aber: Viele verorten diese Idee nicht mehr bei der SPD. Wir haben ein Stück weit das Vertrauen verloren. Gerade junge Menschen können nach so vielen Jahren als Juniorpartner von Merkel gar nicht mehr sagen, wofür die SPD steht. Das wollen, das müssen wir ändern.

Sagen Sie wie?

Junge Menschen wollen politisch was bewegen. Das zeigen doch die Fridays-for-Future-Bewegung und die Proteste gegen die Upload-Filter. Und auch wenn ich mit Schülerinnen und Schülern spreche, stelle ich fest, dass da ein großes Interesse ist, aber auch eine große Empörung darüber, dass Menschen ihre Zukunft gestalten, die davon scheinbar nur wenig verstehen. Wir haben über unsere Jugendorganisation, die Jusos, einen guten Draht zu ihnen. Die SPD muss wieder der spannendste Debattenort im Land für die sein, die etwas bewegen wollen.

Meinen Sie das reicht?

Das ist eine langfristige und eine der wichtigsten Aufgaben für unsere Partei. Die SPD muss wieder mit den Menschen ins Gespräch kommen, gerade auch mit Menschen, die andere Meinungen vertreten als wir.

Die Grundrente ist eine Herzensangelegenheit für die SPD. Sind Sie zufrieden mit dem Kompromiss?

Ich bin damit sehr zufrieden, dass Menschen, die lange gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt haben, zukünftig ein Anrecht darauf haben, im Alter in Würde leben zu können, und nicht auf Grundsicherung angewiesen sind, also aufs Sozialamt. Es geht um die Anerkennung der Lebensleistung.

Gestritten wird aber immer noch über die Finanzierung. Wie sicher ist die?

Wichtig ist, dass die Rentenbeiträge nicht steigen. Das haben wir fest vereinbart. Die Grundrente wird deshalb aus Steuerzuschüssen finanziert, der Bund zahlt also mehr in die Rentenversicherung ein. Das Geld dafür kann zum Beispiel über eine Finanztransaktionssteuer kommen.

Ist das seriös?

Es ist die Finanzierungsmöglichkeit, die wir gemeinsam mit der Union vorgesehen haben. Jetzt kommt es darauf an, sie im europäischen Rahmen umzusetzen. Von vielen Mitgliedsstaaten gibt es für den Einstieg in eine solche Besteuerung des Finanzmarkts Zustimmung, deshalb ist es keineswegs unrealistisch, dass es klappt.

Sie wollen auch Projekte angehen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Welche?

Zunächst einmal: Ich halte es für ganz normales Regierungshandeln, dass im Laufe der Legislatur auch Dinge angepackt werden, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Eine Regierung muss doch auf Veränderungen reagieren können, sie darf die Realität ja nicht ausblenden. Alles andere wäre unverantwortlich. Außerdem findet sich im Koalitionsvertrag die Revisionsklausel, die genau deshalb dort hineingeschrieben wurde. Auch auf Seiten der Union gibt es da durchaus Gesprächsbereitschaft.

Gut, aber welche Projekte sind Ihnen wichtig?

Gerade auch angesichts der sich abkühlenden Konjunktur müssen wir in den nächsten Jahren die Investitionen massiv erhöhen und verstetigen. Die Infrastruktur ist in den letzten Jahren vernachlässigt worden und muss jetzt teuer saniert und auf den neuesten Stand gebracht werden. Vor allem bei Schulen, Straßen und Brücken, also im Bereich der kommunalen Infrastruktur, muss stetig zusätzlich investiert werden. Gerade die ärmeren Kommunen sind darauf angewiesen.

Sie haben gerade mit vielen Bremer Sozialdemokraten gesprochen. Bremen ist ein armes Land – was sagen die Ihnen?

Die sagen mir, dass sie die Sorge haben, dass gerade Länder mit schwierigen Sozialstrukturen immer weiter abgehängt werden. Sie können die Kosten zur Aufrechterhaltung einer guten erzieherischen, schulischen und pflegerischen Versorgung nicht mehr stemmen. Von der Verkehrswende und vom digitalen Wandel, wo ja auch investiert werden muss, braucht man da erst gar nicht reden.

Auch über den Mindestlohn wollen Sie mit der Union reden.

Ja, auch die Debatte über einen höheren Mindestlohn und mehr Tarifbindung werden wir führen. Höhere Einkommen im Niedriglohnsektor sind gerecht, und sie gehen voll in den Konsum. Ich finde auch, wir müssen endlich klarstellen, dass der Sozialstaat nicht dafür da ist, Dumpinglöhne zu subventionieren.

Und wenn die Union nicht mitspielt?

Dann wird verhandelt. Die Union muss ja auch sehen, dass wir vor riesigen Herausforderungen im Land stehen. CDU und CSU werden ebenfalls Ideen einbringen. Sie sehen: Wenn wir was bewegen wollen, dann werden wir auch zueinander kommen.

Gilt für Sie immer noch: notfalls in die Opposition?

Das muss doch immer gelten.

„Opposition ist Mist“, hat der damalige SPD-Chef Franz Müntefering 2004 gesagt.

Natürlich ist es gut, wenn die SPD in der Regierung gestalten kann. Ich bin aber davon überzeugt, dass man nicht nur von der Regierungsbank wichtige politische Initiativen anstoßen kann.

Die SPD orientiert sich zurück in die Zeit vor Gerhard Schröders „Agenda 2010“. Diese Abkehr, so haben Sie es selbst mal ausgedrückt, können Sie in einer Koalition mit der Union politisch nicht so deutlich machen. Peilen Sie daher, wie in Bremen, Berlin oder Thüringen, ein rot-rot-grünes Bündnis an?

Wir orientieren uns nicht zurück, sondern nach vorne. Unsere Arbeitsmarktpolitik und die sozialen Sicherungssysteme müssen den Menschen im digitalen Wandel Sicherheit und Zuversicht geben. Natürlich könnten wir mit einem progressiven Bündnis eine progressivere Politik machen. Wir haben zwar mit dem Mindestlohn und der Grundrente schon einiges revidiert, werden uns damit aber nicht zufriedengeben.

Käme es im Bund zu diesem Dreierbündnis, würden nach jetzigen Umfragen die Grünen die Kanzlerin oder den Kanzler stellen. Trotzdem sexy?

Unser Ziel ist es ganz klar, eine solche Regierung anzuführen. Im Moment fehlt da noch ein ganzes Stück, aber wir wissen, dass sich heute die Neigungen der Wählerinnen und Wähler viel häufiger ändern als früher.

In Hamburg wird am 23. Februar eine neue Bürgerschaft gewählt. SPD und Grüne liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Was, wenn es wieder schief geht?

Peter Tschentscher regiert Hamburg gut und erfolgreich, er wird das auch weiterhin tun. Ich weiß, die letzten Wahlergebnisse waren für uns nicht gut, aber jammern hilft nicht. Es wird ein steiniger Weg und wir alle sind bereit, ihn zu gehen.

Zum Schluss bemühe ich erneut Franz Müntefering, der ja gerade 80 geworden ist. Er hat den SPD-Vorsitz als „das schönste Amt neben dem Papst“ bezeichnet. Wie soll Ihre Bilanz mal ausfallen?

Meine Bilanz kann ich mir heute schwerlich ausmalen. Ich habe den Anspruch, die Grundwerte der SPD wieder erkennbar zu machen und glaubwürdig in den Herzen der Menschen zu verankern. Mir wäre es wichtig, dass das Jahr 2020 im Rückblick als das Jahr des Aufbruchs für die SPD gesehen wird.

Und Sie sind sich sicher, dass sie SPD auch nach der nächsten Bundestagswahl noch anführen werden?

Jetzt freue ich mich erst einmal auf die kommenden zwei Jahre, für die Norbert Walter-Borjans und ich gemeinsam mit dem neuen Parteivorstand das Mandat erhalten haben, die SPD zu führen und sie zu neuer Stärke zu bringen. Ein wichtiges Etappenziel ist dabei natürlich ein Erfolg bei der nächsten Bundestagswahl. Und es wäre schön, die Aufgabe dann auch weiterführen zu dürfen.

Die Fragen stellte Hans-Ulrich Brandt

Zur Person

Saskia Esken (58) führt zusammen mit Norbert Walter-Borjans seit dem 6. Dezember vergangenen Jahres die SPD. Die Baden-Württembergerin ist seit sieben Jahren Bundestagsabgeordnete und Mitglied der Parlamentarischen Linken. Esken ist verheiratet und hat drei Kinder.