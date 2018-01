Zu begrüßen wäre es, wenn #MeToo und die Causa Wedel wenigstens zu einer Initiative führen würden, welche die Verjährung von Vergewaltigung infrage stellt, meint Joerg Helge Wagner. (dpa)

War das nun Ironie des Schicksals? „Hexenjagd“ heißt das Stück, mit dessen furioser Inszenierung Dieter Wedel im Sommer glänzte, als Intendant der Festspiele in Bad Hersfeld. Es waren seine letzten, denn nun haben ihn schwerwiegende Vorwürfe aus seiner beruflichen Vergangenheit zum Rücktritt gezwungen. Er soll in den Jahren 1975 und 1980, aber auch 1996, Schauspielerinnen brutal bedrängt, schikaniert und gedemütigt haben. Bewiesen ist davon bislang nichts – aber was heißt das schon?

Selbst wenn in jedem seriösen Text über die Causa Wedel betont wird, dass selbstverständlich auch für ihn die Unschuldsvermutung bis zum Beweis (!) des Gegenteils gelten müsse – der Mann ist erledigt. Oder glaubt irgendjemand, dass er noch einmal einen neuen Film, eine neue Inszenierung angeht? Im Zweifel für den Angeklagten? Wedel ist ja nicht einmal angeklagt, zumindest vor keinem ordentlichen Gericht.

Aber mediale Prozesse laufen ganz anders als juristische. Es gibt zum Beispiel keinerlei Prozessordnung. Ob ein Tatvorwurf womöglich verjährt ist, spielt keine Rolle. Entlastungszeugen – im Fall Wedel dessen frühere Lebensgefährtinnen Dagmar Berghoff und Ingrid Steeger – werden kaum wahrgenommen.

Dafür lässt man auch anonyme Anschuldigungen zu. Da der Beschuldigte schweigt, lässt man alte Aufnahmen sprechen, die ihn hochengagiert und hochfahrend, also nicht eben sympathisch, am Set irgendeines Filmes zeigen. Wer so autoritär mit Schauspielern, Kameraleuten und Beleuchtern umspringt, könnte der nicht auch…? Klar: könnte. Konjunktiv.

Die Anschuldigungen aber werden im Indikativ vorgebracht. Versuchte Vergewaltigung, Körperverletzung. Das sind übelste Gewaltverbrechen. Für die Aufklärung und Ahndung sind Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichte zuständig. Warum haben sich die mutmaßlichen Opfer nicht an sie gewandt, nachdem ihre Arbeitgeber – Rundfunkanstalten des Öffentlichen Rechts – untätig blieben? Aus Scham. Aus Angst um die Karriere. Es waren halt andere Zeiten, heißt es oft. Mag sein, aber es geht um 1975 und 1980, nicht um 1875 und 1908.

Ein medialer Pranger

Zu begrüßen wäre es, wenn #MeToo und die Causa Wedel wenigstens zu einer Initiative führen würden, welche die Verjährung von Vergewaltigung infrage stellt. Vergewaltiger zerstören Leben – warum kann solch ein Verbrechen verjähren, Mord aber nicht? Die Frage stellt sich natürlich auch für den Tatversuch und alle Bemühungen, die Tat zu vertuschen – hier kämen die Arbeitgeber der mutmaßlichen Opfer ins Spiel. Das ist harte politische Kärrnerarbeit.

Was wir hingegen erleben, ist gesellschaftspolitisches Palaver über Machtstrukturen und deren Missbrauch sowie genderspezifische Befindlichkeiten. Als Weisheit letzter Schluss wird ein medialer Pranger errichtet und ein Liebesgedicht an einer Fassade übertüncht. Ein unangenehmes Klima. Ein Kollege riet mir, diesen Text lieber noch einmal von einer Kollegin gegenlesen zu lassen. Ich habe den Rat angenommen.

