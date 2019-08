Wahlplakate in Brandenburg. Am 1. September wird dort ein neuer Landtag gewählt. Prognosen sehen die AfD vorn. CDU und SPD haben es schwer. (unbekannt)

Wären am Sonntag Bundestagswahlen, kämen die Parteien, die seit 1949 die Kanzler gestellt haben, nur auf dürftige Ergebnisse. CDU und CSU werden gemeinsam gerade auf etwa 26 Prozent taxiert; die SPD landet bei erschreckenden 12 Prozent. Für die Sozialdemokraten ist der Vertrauensverlust inzwischen existenzbedrohend – die Partei kämpft um ihre Erkennbarkeit. Und auch in der Union hat das Nachdenken über die Gründe dieses Bedeutungsverlustes eingesetzt.

Gleichzeitig bedeutet diese Erosion eine tiefe Krise unseres parlamentarischen Systems. Die hilflos bis verzweifelt wirkenden Korrekturversuche bei der SPD aber auch bei der Union zeigen, wie schwer sich die einst so mächtigen Volksparteien damit tun, dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Und noch ist ein Ende der Talfahrt nicht in Sicht.

Ein Blick auf die Prognosen für die drei anstehenden Landtagswahlen im Osten zeigt ein zum Teil noch schlimmeres Bild. In Brandenburg ist mit 21 Prozent die AfD ganz vorn. CDU und SPD folgen mit 18 beziehungsweise 17 Prozent. In Sachsen liegt die CDU mit 28 Prozent immerhin drei Prozentpunkte vor der AfD. Für die SPD sieht es aber düster aus – sie erreicht nur acht Prozent. Und in Thüringen wiederholt sich das Brandenburger Fiasko: Vorn die AfD mit 24 Prozent, gefolgt von der CDU mit 21 Prozent. Die SPD kommt auch hier nur auf acht Prozent.

Warum erreichen die beiden Parteien die Menschen nicht mehr? Wieso verlieren sie nicht nur an Wählerschaft, sondern auch an Mitgliedern? Mit 438.000 beziehungsweise 415.000 Mitgliedern sind SPD und CDU zwar noch die größten Parteien. Doch beide schrumpfen seit fast 20 Jahren kontinuierlich, während AfD und Grüne wachsen. Für den Politologen Oskar Niedermayer steht fest: „Die großen Parteien werden den Negativtrend nicht umkehren können – höchstens stoppen.“

Union und SPD zu ähnlich und personell verbraucht

Woran liegt das? Ein Grund: Union und SPD sind sich durch zehn Jahre gemeinsamen Regierens immer ähnlicher geworden. Ihre Markenkerne unterscheiden sich nur noch graduell. Außerdem wirken sie personell verbraucht und nicht nur in der Klimapolitik zu zögerlich. AfD und Grüne hingegen profitieren von ihrer Gegensätzlichkeit – an ihren so unterschiedlichen Positionen können sich die Menschen abarbeiten. Sie sind die Pole in der politischen Debatte, und damit sind sie wahrnehmbar. Das sorgt für Zulauf, bei den Mitgliedern und bei den Wählern.

SPD und CDU bekommen das zu spüren. Europaweit verlieren große Parteien durch den Aufstieg rechtspopulistischer Gruppierungen an Stimmen. Bei der Bundestagswahl machten knapp eine Million ehemalige CDU/CSU-Wähler ihr Kreuz bei der AfD, aus dem SPD-Lager kamen 470.000 Stimmen. Parteienforscher Uwe Jun spricht vom „Auszehrungsprozess der traditionellen Parteien“. Die Gründe dafür sieht er im Zerfall soziokultureller Milieus, durch eine abnehmende Bindung der Menschen an Kirchen, Gewerkschaften und eben an Parteien. Die Gesellschaft individualisiert sich immer stärker – gewählt wird nicht aus einer tradierten politischen Grundhaltung heraus, sondern situativ. Die sich über Jahrzehnte um SPD und Union gescharten großen politischen Lager existieren nicht mehr. Die Parteien müssen auf die sich rasant veränderte politisch-gesellschaftliche Lage endlich reagieren.

„Die SPD hat Schwierigkeiten, sich auf die Lebenspraxis der breiten Schichten einzulassen.“ Diesen Vorwurf macht ihr der Historiker Andreas Wirsching. Ex-SPD-Parteichef Sigmar Gabriel sieht das genauso, nur hat er nicht mehr viel zu sagen. Immer unklarer sei der Kurs der SPD geworden, kritisiert er, der gerade der Bewegung „SPDpur“ beigetreten ist. Die Suche nach einem realpolitischen Lebenselixier hat Hochkonjunktur in der SPD – nur linker als die Linken und grüner als die Grünen, das kann es für Gabriel nicht sein. Doch platt-plakative Diagnosen helfen der SPD nicht weiter, sie muss sich programmatisch neu aufstellen, um wieder da zu punkten, wo sie einmal gepunktet hat: „Nah bei de Leut‘“, wie es Kurt Beck, auch mal SPD-Chef, gerne sagte.

Für die CDU gilt ähnliches. Von Angela Merkel kompromisslos auf Groko-Kurs getrimmt, müssen die Christdemokraten unter Annegret Kramp-Karrenbauer rasch ihre Definition von modernem Konservatismus vorlegen. Zu lange hat die CDU am Lebensgefühl vor allem jüngerer Menschen vorbei regiert. Und die wollen eine Politik, die entscheidet und gestaltet, nicht eine, die blockiert und taktiert.

Union und SPD müssen mit mutigen Konzepten unter Beweis stellen, dass sie das verstanden haben. Ansonsten wird ihr Aderlass weitergehen.