Am 06.04.2019 wurde in Berlin gegen steigende Mieten demonstriert. Auch die Möglichkeit der Enteignung von Immobilienkonzernen wurde hier eingebracht. (Christoph Soeder /dpa)

Enteignung – das klingt nach dem harten Schwert des Sozialismus. Undenkbar eigentlich in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Enteignet werden sollen die großen Immobilienkonzerne, so fordert es eine Bürgerinitiative in Berlin, die am Sonnabend begonnen hat, Unterschriften für ein Volksbegehren zu sammeln. Anlass sind die exorbitanten Mietsteigerungen in der Hauptstadt. Die Wohnungen sollen deshalb dem Zugriff des Marktes und profitorientierter Unternehmen entzogen werden.

Die Aktivisten berufen sich auf die Berliner Verfassung. Jeder Mensch, heißt es dort, hat das Recht auf angemessenen Wohnraum. Auch das Grundgesetz wird bemüht, das ganz besonders: Eigentum verpflichtet, diktiert die Verfassung. Welches Mittel eingesetzt werden kann, um diesem Prinzip zum Durchbruch zu verhelfen, hat der Gesetzgeber ebenfalls festgeschrieben. Artikel 15 schafft die Möglichkeit, Grund und Boden zum Beispiel, aber auch Naturschätze und Produktionsmittel gegen eine Entschädigung in Gemeineigentum zu verwandeln.

Passiert ist das in der Vergangenheit allenfalls in solchen Fällen, in denen ein Haus oder ein Grundstück dem Bau von Straße oder Schiene im Wege war. Gleich einen ganzen Konzern zu enteignen oder gar mehrere, diesen massiven Eingriff in die Privatwirtschaft hat es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben. So wie Eigentum verpflichtet, genießt es anderseits aber auch einen besonderen Schutz. Der Staat darf nur dann zugreifen, wenn er ein überragendes Interesse der Allgemeinheit nachweisen kann. Über die Höhe der Entschädigung würden im Streitfall die Gerichte entscheiden.

Mit der Berliner Initiative wird also nicht das Folterinstrument von Systemgegnern in Stellung gebracht. Nicht das, was von eingefleischten Sozialisten die „Expropriation der Expropriateure“ genannt wird, die Enteignung derer, die bisher das Volk enteignet haben. Es ist im Gegenteil systemkonform, wenn etwas versucht wird, was das Grundgesetz ausdrücklich erlaubt. Neben der Spur deshalb, wenn Vergleiche mit der DDR angestellt werden, um das Volksbegehren zu diskreditieren. Umfragen in der Berliner Bevölkerung beweisen, dass diese Dämonisierung nicht verfängt.

Der Sozialismus vor der Tür

Zustimmung und Ablehnung halten sich die Waage. Im Parteispektrum ist das genauso. Klarer Zuspruch kommt erwartungsgemäß von den Linken. Stimmen dafür gibt es in Berlin aber auch bei der SPD und den Grünen. CDU und FDP wähnen dagegen den Sozialismus vor der Tür. Sie sind entsetzt.

Dass der Wohnungsmarkt in Berlin und den anderen großen Städten aus den Fugen geraten ist, wird aber niemand bestreiten. Auch nicht, dass dringend etwas getan werden muss, damit Menschen eine Bleibe finden, die kein mieses Mauseloch ist und die bezahlbar ist. Nicht wenige sind in Städten wie München, Frankfurt oder Hamburg regelrecht aufgeschmissen, wenn sie eine Wohnung in der Nähe ihrer Arbeitsstelle suchen. Es gibt nichts, und falls doch, stehen die Chancen eins zu hundert, weil massenhaft Bewerber vor der Tür stehen. Das Wenige ist außerdem so teuer, dass gar nicht mal selten fast die Hälfte des Einkommens für die Miete draufgeht.

Was hat das mit uns zu tun, fragen Immobilienkonzerne wie Deutsche Wohnen und Vonovia. Und ja, sie haben recht, wenn festgestellt wird, dass in den vergangenen 20 Jahren viel zu wenig gebaut wurde und dass dies der Hauptgrund für die steigenden Mieten ist. Nur gibt es eben auch Fehlentwicklungen im Bestand. Gängige Praxis der Großvermieter ist es, ihre Wohnungen nicht instandzuhalten, sondern zu modernisieren. Das hat den profitablen Effekt, die Kosten umlegen zu können. Die Dummen sind dann die Mieter, und nebenbei steigt der Wert der Immobilie, die ihnen nicht gehört, die sie aber finanzieren.

Wirtschaften mit einem Gut, das die Menschen zum Leben brauchen

Die Investoren dürfen sich nicht wundern, dass sich gegen dieses Gebaren massiver Widerstand regt. Sie bewirtschaften und handeln mit einem Gut, das die Menschen zum Leben brauchen wie kaum etwas anderes. Deswegen ist es nicht zu viel verlangt, wenn auch private Wohnungsunternehmen neben ihrem berechtigten Interesse, eine gewisse Rendite zu erzielen, soziale Verantwortung übernehmen.

Das sollten sie klugerweise eigentlich selbst erkennen. Die Berliner Debatte über eine Enteignung der Immobilienkonzerne baut jetzt schon den offenbar notwendigen Druck auf, sich dieser Forderung zu stellen. Dass es tatsächlich zum Äußersten kommt, ist indes unwahrscheinlich. Zum einen sind die rechtlichen Hürden sehr hoch, zum anderen würde Berlin die finanziellen Lasten kaum stemmen können.