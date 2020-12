Die ersten Corona-Impfungen stehen in den Startlöchern. Trotzdem gibt es noch viel zu besprechen und zu planen. (Christian Charisius / dpa)

Ein Bündnis von Firmen mit dem Unternehmer Kurt Zech an der Spitze hat angeboten, die Zahl der geplanten Impfungen in Bremen gegen das Coronavirus um ein Mehrfaches zu erhöhen. Die bundesweit einmalige Aktion solle dafür sorgen, dass es nicht anderthalb Jahre dauere, bis der Impfstoff an die Bevölkerung verteilt sei, sondern nur wenige Monate. Ziel sei, das öffentliche Leben und die Wirtschaft bis zum Sommer zu normalisieren. So geht es aus einem bereits sehr ausgefeilten Konzept hervor, das dem WESER-KURIER vorliegt.

Bisher wird davon ausgegangen, dass in Bremen pro Tag bis zu 1500 Menschen geimpft werden können. Die Gesundheitsbehörde hatte das als „absolutes Maximum“ bezeichnet. Die Initiatoren der privaten Kampagne, zu der die Joke Event AG gehört, wollen diese Zahl im vorgesehenen Impfzentrum in den Messehallen auf bis zu 15.000 erhöhen. „Rechnerisch ist sogar noch mehr möglich, bis zu 24.000 Impfungen pro Tag“, sagte Zech am Sonnabend auf Anfrage. Er legt dabei einen Zweischichtbetrieb zugrunde, an sieben Tagen der Woche von 7 bis 23 Uhr.

„Bei Mercedes werden rund um die Uhr Autos gebaut. Das muss in diesem Fall doch auch möglich sein, zumal es um Menschenleben geht“, so der Unternehmer. Er habe mit seinem Vorstoß in der bremischen Wirtschaft viel positive Resonanz bekommen, von einzelnen Firmen, die mitmachen wollten, bis zu Dachverbänden wie der Handelskammer und dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Bremen solle beim Impfen mit Logistik, Material und Personal unterstützt werden. Die Behörden könnten ihren Fokus auf die medizinischen Ressourcen legen und würden die Hoheit über den Impfprozess ausüben, lautet der Vorschlag.

Zech ist unter anderem Mitinhaber der Bremer Atlantic-Hotelgruppe. Wegen der Pandemie sind dort viele Beschäftigte in Kurzarbeit. „Es wäre doch eine Sünde, diese personellen Kapazitäten nicht zu nutzen“, sagte der Firmenchef. Gleiches böte sich in der brachliegenden Veranstaltungsbranche an. Ein Reservoir im Ganzen, aus dem für das Impfzentrum mehr als 500 Helfer gewonnen werden könnten. Zech: „Das sind alles Leute, die es durch ihren Beruf gewohnt sind, mit Menschen umzugehen.“

Hilfskräfte benötigt

Benötigt werden für diesen „Kraftakt“, von der die Unternehmerinitiative in ihrem Papier spricht, neben den Hilfskräften für die Organisation in den Messehallen auch Fachleute, insbesondere Ärzte. Es müssen laut Plan pro Tag 135 sein. Rekrutiert werden sollen sie in den mehr als 1000 Praxen in der Stadt, unter Ärzten im Ruhestand, Zahnärzten, Bundeswehr- und Betriebsärzten. Beim Impfen hinzu kämen sogenannte Impfpersonen, das sind zum Beispiel Pfleger, Arzthelferinnen und Angestellte des Rettungsdienstes.

Als Bremer Impfzentrum vorgesehen ist von der Stadt bisher allein die Halle 7 der Messe an der Bürgerweide. Der Vorschlag lautet, die Hallen 4, 5 und 6 dazu zu nehmen. Es soll ein Rundlauf organisiert werden. Angefangen mit Terminkontrolle, Fiebermessung und Anmeldung. Weiter zu den Plätzen, an denen die Menschen über das Impfrisiko aufgeklärt werden. Weiter zu den mehr als 100 Impfkabinen. Und schließlich zum Erholungsbereich, in dem sich die Geimp­ften eine halbe Stunde aufhalten sollten, bis sie nach Hause gehen.

In dem Konzept enthalten ist auch eine mehrsprachige Software, die von den Unternehmen bereitgestellt wird. Sie diene zur Terminvereinbarung für die Erst- und Zweitimpfung und verbreite Dokumente zur Risikoaufklärung. Wer keinen Zugang zum Internet habe, könne die Termine über eine zusätzliche Telefonhotline vereinbaren.

Um den erhofften Erfolg zur erzielen und bereits im Sommer mit der Kampagne durch zu sein, muss es genügend Menschen geben, die bereit sind, sich gegen Corona impfen zu lassen. Nach einer aktuellen Online-Umfrage des WESER-KURIER ist die Bereitschaft dazu auf 70 Prozent gestiegen. Zum Konzept der Bremer Unternehmer gehört eine Kommunikationsstrategie, die darauf zielt, diese Motivation hoch zu halten und noch zu erhöhen. Sie könnte der Ankündigung zufolge sofort umgesetzt werden. Geplant sind neben der Einbindung aller Medien diverse Zeitungsanzeigen, Radiospots und Groß-­plakate. Ferner soll eine Pressestelle eingerichtet werden.

Corona-Ticker für Impfzahlen

Das Ziel sei nicht nur, möglichst viele Menschen vom Nutzen der Impfung zu überzeugen, sondern auch für die personelle und finanzielle Unterstützung der Aktion zu werben. Mit Beginn der Impfphase, was nach Einschätzung von Experten und der Behörden möglicherweise im Januar soweit sein könnte, soll ein sogenannter Corona-Ticker etabliert werden – ein Instrument, um regelmäßig darüber zu informieren, wie viele Personen bereits geimpft sind und wie hoch die Zahl der Helfer ist.

Kurt Zech geht nach eigenen Worten davon aus, dass bis Mitte oder Ende Februar mehr Impfstoff vorhanden ist, als verwendet werden kann. Spätestens dann müsse das Impfzentrum unter Volllast sein. Was das heißt – ob es dann 1500 Impfungen sind, wovon die Stadt bislang ausgegangen ist, oder 15 000, wie die an der privaten Kampagne beteiligten Unternehmen anstreben, bleibt eine politische Entscheidung. „Mit Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard haben wir bereits gesprochen, es gab danach auch noch ein Treffen auf Arbeitsebene“, berichtete Zech. Neben Bernhard (Linke) sei auch Bürgermeister Andreas ­Bovenschulte (SPD) einbezogen worden. Für Montag hat die Initiative eine Pressemitteilung angekündigt, bis dahin könnte klarer geworden sein, wie sie mit ihrem Vorschlag beim Senat durchdringt.

Gesetz oder Verordnung?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hofft auf einen Sieg über das Coronavirus durch die bald erwarteten Impfungen. Eine Sache von wenigen Monaten sei das allerdings nicht, sagte Merkel in ihrem am Sonnabend veröffentlichten ­Video-Podcast. „Nach mehr als einem Dreivierteljahr der Pandemie sehen wir mittlerweile ja Licht am Ende des Tunnels“, sagte die Kanzlerin. Es bestehe die Hoffnung, dass schon sehr bald ein oder mehrere Impfstoffe zur Verfügung stünden. „Dann können wir Schritt für Schritt das Virus besiegen.“ Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte Massenimpfungen bis Sommer in Aussicht gestellt.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnte vor trügerischen Hoffnungen auf einen Sieg über das Virus durch die Imp­fungen. „Es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen“, sagte ­Vorstand Eugen Brysch am Sonnabend. „Damit gelingt es besser, mit dem Virus zu ­leben.“

Chancen und Ziele der Impfungen seien klar: Deutlich weniger schwere Krankheitsverläufe und weniger Menschen, die an und mit dem ­Virus sterben. „Vereinfachungen werden uns bei der öffentlichen Diskussion in der Impfkampagne nicht weiterbringen“, sagte Brysch. Die Bundesregierung solle sich davor hüten. „Denn schon die Botschaft „Wer geimpft ist, kann nicht an Covid-19 erkranken und ist immun“ stimmt nicht“, sagte Brysch.

Die Koalition hatte per Gesetz festgelegt, dass die Bundesregierung durch Verordnung die Regeln für die Corona-Impfung aufstellen kann. Risikogruppen, also Ältere und Kranken, Beschäftigte im Gesundheitsdienst und in zentralen Bereichen der Daseinsvorsorge werden bereits in diesem Gesetz herausgehoben genannt. Eine feinere Bestimmung dieser Priorisierung hatten der Deutschen Ethikrat, die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina und die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut (RKI) für die Zeit bis zum Jahresende angekündigt.

Abstimmung in der Regierung

Laut einer Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages ist das Impfen gegen das Coronavirus per Verordnung nicht der richtige Weg. In dem Dokument heißt es: „Der überwiegend vertretenen Auffassung, wonach die Priorisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen beim Zugang zu Impfstoffen eines förmlichen Gesetzes bedarf, das zumindest die wesentlichen Kriterien für die Verteilung eines knappen Impfstoffes regelt, ist zuzustimmen.“ Schließlich habe das Bundesverfassungsgericht festgehalten, dass insbesondere die Grundrechtsrelevanz einer Maßnahme dafür entscheidend sei, ob diese durch ein formelles Gesetz zu regeln sei.

Die Möglichkeit, Impfschutz gegen den Auslöser der Krankheit Covid-19 erlangen zu können, sei für die gesamte Bevölkerung von enormer Relevanz, da alle gleichermaßen von der Ansteckungsgefahr und den daraus folgenden Einschränkungen im Alltag betroffen sind, heißt es in der Ausarbeitung, die der FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae angefordert hatte. Der Bundestag dürfe hier „nicht wieder nur zum Zuschauer degradiert werden“, mahnte Thomae.

Der Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums für eine „Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung gegen das Coronavirus Sars-CoV-2“, wird derzeit noch innerhalb der Regierung abgestimmt.

Wilhelmshaven macht den Anfang

Einst stapelten sich in dem ehemaligen Supermarkt in der Wilhelmshavener Güterstraße wohl Konserven, Nudelpakete und Klopapierrollen – an diesem ­Wochenende sind es Hunderte Paletten und Spanholzplatten. Rund 50 Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) und der Feuerwehr sägen, hämmern und schrauben, um Trennwände in der Halle zu errichten. Innerhalb weniger Tage soll hier das Impfzentrum der Stadt entstehen. „Wir rechnen damit, dass bis Montag alles steht“, sagt der stellvertretende Fachbereichsleiter der Feuerwehr, Michael Weiser, der den Aufbau leitet. Dafür legen sich die freiwilligen Kräfte das ganze Wochenende über ins Zeug.

Wilhelmshaven ist unter den kreisfreien Städten und Landkreisen eine der ersten Kommunen in Niedersachsen, die mit dem Aufbau eines Impfzentrums beginnen. Für die Stadt ist der leer stehende rund 750 Quadratmeter große Supermarkt ein idealer Standort: Parkplätze, Busanbindung, barrierefreier Zugang – auch ein mögliches Lager für Impfstoffe sei vorhanden, sagt Weiser. Nun werden Trennwände eingezogen, um eine sogenannte Impfstraße zu errichten.

50 Zentren landesweit geplant

Es ist eine Art Rundlauf geplant: Von der Anmeldung und den Warteplätzen über die Impfräume bis zum Ruhebereich. „Wir haben darauf geachtet, alles großzügig anzulegen, damit sich die Leute nicht in die Quere kommen“, sagt Weiser. An vier Impfplätzen sollen laut Konzept bis zu 20 Personen pro Stunde geimpft werden können. Bei Bedarf könnten weitere Impfstraßen ergänzt werden, sagen die Planer.

Vielerorts in Niedersachsen beginnen in diesen Tagen die Aufbauarbeiten für die Impfzentren. 60 hatte das Land zunächst angepeilt, nach neueren Planungen werden es nun wohl eher rund 50. Ein Zentrum ist dabei für 150.000 Menschen vorgesehen. Die Kreise und kreisfreien Städte hatten Vorschläge für ihre Standorte eingereicht. Bis zum Freitag gab das Innenministerium für 28 grünes Licht und erteilte sogenannte Einsatzaufträge. Weitere würden „unter Hochdruck fortlaufend“ geprüft und erteilt, hieß es vom Ministerium.

Neben leer stehenden Gewerbeimmobilien wie in Wilhelmshaven sind auch Stadthallen, ehemalige Schulen oder Sporthallen als Impfzentren vorgesehen. In Hannover etwa soll auf dem Messegelände geimpft werden. Der Landkreis Harburg will je ein Impfzen­trum in der Stadthalle Winsen und eines in der Schützenhalle Buchholz einrichten. Im Kreis Wittmund soll eine Jugendherberge genutzt werden.

Neben dem Aufbau der Zentren sieht der Niedersächsische Landkreistag (NLT) noch eine weitere Baustelle: „Die größte Herausforderung besteht aus unserer Sicht derzeit in der Rekrutierung des ärztlichen Personals“, sagt Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer. Zwar gebe es Bemühungen etwa der Kassenärztlichen Vereinigung, einen Pool an freiwilligen Ärzten zu bilden. „Noch ist aber unklar, wer die Ärzte zu welchen Bedingungen beschäftigt. Hier muss das Land schnellstmöglich Klarheit schaffen“, so Meyer.

Landesweit sollen die Impfzentren bis zum 15. Dezember einsatzbereit sein. Sofort losgehen wird es dann wohl noch nicht – viele Fragen, etwa zu genauen Abläufen und den Gruppen die als erste geimpft werden sollen, sind ungeklärt. Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hatte im Sozialausschuss des Landtages gesagt, dass eine Impfung nicht allein zehn Minuten dauere, sondern mehr Zeit in Anspruch nehmen werde. So habe jede Person ein Recht auf ein vertrauliches Beratungsgespräch mit einem Arzt. In Wilhelmshaven geht man davon aus, dass es etwa eine Stunde dauern dürfte, bis ein „Impfling“ das Zentrum durchlaufen habe.