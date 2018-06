In Bremen und Niedersachsen gibt es zu wenig Kinderärzte: Eltern müssen oft wochenlang auf einen Termin warten, in vielen Praxen kommt es sogar zu Aufnahmestopps für neue Patienten. Große Probleme gibt es vor allem in ländlichen Gebieten und sogenannten sozial benachteiligten Stadtteilen. Die Kassenärztliche Vereinigung Bremen zieht jetzt die Reißleine und prüft in einer großen Bedarfsanalyse, in welchen Stadtteilen die Not besonders groß ist und wie viele zusätzliche Arztsitze notwendig sind. Auch Niedersachsen plant einen ähnlichen Vorstoß.

Wie viele Kinderärzte sich in einem Gebiet niederlassen dürfen, ist durch ein Bundesgesetz in einer offiziellen Bedarfsplanung streng geregelt. An diese Vorgaben sind die Kassenärztlichen Vereinigungen bei der Zulassung von Arztsitzen gebunden. Das Problem: Die Bedarfsplanung stammt von Anfang der neunziger Jahre und gibt deshalb den tatsächlichen Bedarf nicht mehr wieder, so die Kritik von Kinderärzten und Kassenärztlichen Vereinigungen. „Rein rechnerisch gibt es nach der offiziellen Bedarfsplanung in fast allen der 44 Landkreise in Niedersachsen eine Überversorgung mit Kinderärzten. Lediglich im Landkreis Cloppenburg und in Nienburg/Weser kann sich jeweils ein weiterer Kinderarzt niederlassen“, sagt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke. Für ganz Bremen gilt danach eine Überversorgung von 142 Prozent. Das heißt: Formal dürfen sich keine Kinderärzte mehr ansiedeln.

„Die offizielle Bedarfsplanung haben wir jetzt gedanklich beiseitegelegt, um den tatsächlichen Bedarf in den Stadtteilen zu ermitteln“, bestätigt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen (KVHB), Christoph Fox, dem WESER-KURIER. Bremen folgt damit dem Beispiel Hamburgs, wo nach einer solchen Analyse im Januar dieses Jahres vier zusätzliche Kinderarztsitze – vor allem in Bezirken mit besonderen Problemlagen – über einen Sonderbedarf geschaffen wurden. Fox: „Wir rechnen bis zum Herbst mit einem Ergebnis.“

In Niedersachsen sind laut KVN-Sprecher Haffke die Vorbereitungen für eine solche Analyse ebenfalls in vollem Gang: „Wir wollen von der mathematischen Bedarfsplanung weg und hin zu einer tatsächlichen Versorgung.“ Eine Reform der offiziellen Bedarfsplanung auf Bundesebene könne mehrere Jahre dauern. „Diese Zeit haben wir in bestimmten Gebieten nicht, deshalb sind zusätzliche Kinderärzte über einen Sonderbedarf ein Hintertürchen. Wo es notwendig ist, versuchen wir das zu realisieren.“ Ein Problem dieses Hintertürchens: Zusätzliche Kinderarztsitze per Sonderbedarf müssen aus dem Budget aller Kinderärzte bezahlt werden, die dann weniger ausbezahlt bekämen. In Hamburg haben laut KVHB-Sprecher Fox die Krankenkassen diesen Topf aufgestockt.

Die Bremer Kinderärzte weisen seit Langem auf die Engpässe hin und fordern eine schnelle Lösung: „Fast alle Praxen arbeiten am Limit“, sagt der Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte im kleinsten Bundesland, Stefan Trapp. Dafür gebe es mehrere Gründe: Die Intensität der Behandlung jedes einzelnen Kindes habe massiv zugenommen, etwa durch mehr Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen. Kinderärzte würden zudem zunehmend mehr Sozialmedizin betreiben. Dazu kämen sogenannte neue Krankheiten wie Verhaltensauffälligkeiten, Essstörungen, Übergewicht oder motorische und sprachliche Störungen. „Viele dieser Probleme häufen sich, wenn Kinder in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, und in Bremen lebt mehr als jedes dritte Kind in Armut“, betont Trapp. Auch die deutlich steigende Geburtenrate habe den Bedarf an Kinderärzten erhöht.

Der Verbandsvorsitzende kritisiert das Missverhältnis bei der Verteilung der Kinderärzte, einen Mangel gebe es vor allem in Stadtteilen mit besonderen Problemlagen: „Sorgen bereitet uns seit Langem der Bremer Norden.“ Angespannt sei die Situation auch in Hemelingen, Woltmershausen und im Bremer Westen. Ein Vergleich der Bevölkerungsstatistik mit der Verteilung der Arztpraxen belegt die Klage. So wohnten etwa in Blumenthal zum Stichtag 31. Dezember 2015 – aktuellere Zahlen liegen nicht vor – rund 5700 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Es praktizieren aktuell aber nur zwei Kinderärzte im Stadtteil. Mit mehr als 2800 Kindern pro Arzt liegt die Quote damit deutlich höher, als es die Bedarfsplanung mit 2405 Kindern je Arzt vorsieht. In Schwachhausen hingegen liegt der Versorgungsgrad bei nur gut 700 Kindern pro Arzt.