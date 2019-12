Mehr als 50 Ämter in Deutschland schafften den Umfrageergebnissen zufolge nicht einmal die Hälfte der vorgegebenen Kontrollbesuche (picture alliance/Uwe Anspach/dpa)

Etwa jede zweite vorgeschrieben Lebensmittelkontrolle fällt in Bremen aus. Das geht aus einer Auswertung der Verbraucherorganisation Foodwatch hervor. Auch in der Region sieht es nicht gut aus: In Osterholz werden nur 47 Prozent der Kontrollen durchgeführt, in Verden 59 Prozent.

Blickt man auf ganz Deutschland, so fällt jede dritte Kontrolle aus, weil offenbar bei den Kontrollbehörden zu wenig Personal zur Verfügung steht. Nach Angaben der Behörden hätten allein im Jahr 2018 etwa eine Viertelmillion der vorgesehenen Besuche bei Restaurants, Imbissen und Lebensmittelherstellern nicht stattgefunden, berichteten „Welt“ und Bayerischer Rundfunk. Ihnen lagen Ergebnisse einer Datenrecherche von Foodwatch vorab vor.

Demnach hatte Foodwatch die rund 400 Behörden, die auf kommunaler Ebene für Hygienekontrollen zuständig seien, zu ihrer personellen Ausstattung und zur Zahl ihrer Kontrollbesuche befragt. Die Verbraucherorganisation will die Recherche an diesem Mittwoch um 11.00 Uhr in Berlin vorstellen.

Mehr als 50 Ämter in Deutschland schafften den Umfrageergebnissen zufolge nicht einmal die Hälfte der vorgegebenen Kontrollbesuche, wie „Welt“ und Bayerischer Rundfunk vorab berichteten. Besonders eklatant seien die Behörden in Berlin und Bremen unterbesetzt. Dort seien mehr als die Hälfte der vorgesehenen Betriebsbesuche ausgefallen.

„Die Behörden verstoßen damit massiv gegen die Vorgaben, die den Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher sicherstellen sollen“, zitierten „Welt“ und Bayerischer Rundfunk den Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker. „Das von Bund und Ländern angestrebte Verbraucherschutzniveau wird systematisch verfehlt.“ Dies führe auch zu Wettbewerbsnachteilen für sauber arbeitende Betriebe.