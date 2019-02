Kommentar über Zigarettenmüll

In der Pflicht

Carolin Henkenberens

Die Zeiten, in denen wir nicht an morgen denken mussten, sind vorbei. Deshalb ist es richtig, dass Hersteller von Wegwerfprodukten sich an den Müllbeseitigungskosten beteiligen, schreibt Carolin Henkenberens.