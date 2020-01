Aus dem Ausland mag man mitunter kopfschüttelnd nach Frankreich ­blicken: Dort gehen die Menschen im Schnitt deutlich früher in den Ruhestand als anderswo und erhalten höhere Bezüge. Zugleich gibt der Staat mehr für die Rente aus und Arbeitnehmer zahlen verhältnismäßig hohe Beiträge – und doch wehrt man sich heftig gegen Reformpläne, die die 42 Sondersysteme abschaffen und das Defizit der Rentenkasse in den Griff bekommen sollen. Dass es in anderen Ländern längst härtere Bedingungen gibt, die die höhere Lebenserwartung berücksichtigen, zählt für die Reformgegner nicht als Argument. Niemand möchte seine Vorteile verlieren, die bis jetzt als garantiert galten.

Die Regierung kann noch so oft wiederholen, sie wolle das System gerechter und zukunftsfest machen, um kommende Generationen zu entlasten: Man vertraut ihr nicht. Denn Präsident Macron hat für viele an Glaubwürdigkeit verloren, nachdem er bisherige Reformen wie die bei der Staatsbahn oder eine Lockerung des Kündigungsschutzes durchs Parlament peitschte. Die Franzosen erwarten nicht Gutes von ihm und fordern den Status quo. Für Macron hingegen steht das Image als mutiger Reformer auf dem Spiel. Ein Ende des Kräftemessens scheint nicht in Sicht.