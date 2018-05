Horst Seehofer hat, laut Medienberichten, einen Spitzenbeamten in den Ruhestand geschickt. (dpa)

Der Bamf-Skandal hat anscheinend auf Bundesebene bereits zu direkten Konsequenzen geführt. Nach Informationen des Magazins "Focus" hat Bundesinnenminister Horst Seehofer einen Spitzenbeamten in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Der Ministerialdirektor Norbert S. war demnach in leitender Position für den Bereich Migration innerhalb des Innenministeriums unter Seehofers Vorgänger Thomas de Maizière verantwortlich.

Erst am Dienstag sagte Seehofer vor einem Bundestagsinnenausschuss zu den Vorfällen in der Außenstelle des Bamf in Bremen aus. Eine zweite Sondersitzung ist geplant. (hee)