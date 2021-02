Die Porträts der neun Opfer unter der Frankfurter Friedensbrücke erinnern an den Anschlag von Hanau. (Andreas Arnold /dpa)

Vor einem Jahr, am 19. Februar, blieb in Hanau die Zeit stehen. In weniger als einer Viertelstunde ermordete Tobias R. in der hessischen Stadt neun Mitbürger. Dies sind ihre Namen: Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Sedat Gürbüz, Vili Viorel Păun, Gökhan Gültekin, Mercedes Kierpacz, Ferhat Unvar, Said Nesar Hashemi und Hamza Kurtović.

Gerne würde man sagen, dass diese grausame Tat ein Einzelfall war: Ein psychisch gestörter Mann tötet aus rassistischen Motiven. Anschließend erschießt er seine Mutter und sich selbst. Gerade eine Erkrankung des Täters könnte die Morde erklärbar machen. Aber so funktioniert es nicht. Hanau steht seit diesem schrecklichen Februartag 2020 in einer Reihe mit weiteren Orten und Taten, die die Spur der Gewalt gegen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes wie ein Scheinwerfer grell ausleuchten. Mölln, Solingen, Lübeck in den Neunzigerjahren. Später die schreckliche Mordserie des NSU, der Mord am Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke. Und schließlich Hanau. Dazwischen liegen Hunderte Angriffe, Demütigungen, Attacken mit Verletzten und Traumatisierten.

An diesem Freitagabend werden die Angehörigen der neun Opfer von Hanau im Congress Park zusammenkommen, um ihrer Toten zu gedenken. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird eine Rede halten, ebenso Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Die Politiker werden versuchen, Trost zu spenden, sie werden Aufklärung geloben und versprechen, dass die Toten nicht vergessen werden. Die Mütter und Väter, die Geschwister und Angehörigen der Opfer werden ihnen zuhören. Vertrauen werden sie den Vertretern der Politik wohl eher nicht mehr. Zu vieles ist geschehen, was den Glauben in die Abwehrbereitschaft des deutschen Staates erschüttert hat.

Psychologische Überprüfung unterblieb

Zu den dramatischen Einzelheiten des Anschlags von Hanau gehört, dass der psychisch vorerkrankte Täter nicht nur mehrere Waffen besessen hat, sondern auch amtliche Waffenbesitzkarten. In Schützenvereinen trainierte er – um dann Menschen zu töten. Eine psychologische Überprüfung durch das Gesundheitsamt unterblieb wegen eines falschen Formulars. Stattdessen erhielt R. sogar den europäischen Feuerwaffenpass. Sein Bekennervideo voller rassistischer Gewaltfantasien war bereits Wochen vor der Tat im Netz zu sehen. Keiner Sicherheitsbehörde fiel es auf.

Hinzu kommen schwere Fehler der Polizei. Als der Täter um sich schoss, kamen Augenzeugen und Verletzte nicht beim Notruf durch. Die beiden Apparate der Zentrale waren nicht durchgängig besetzt, eine Rufumleitung zur Leitstelle war nicht eingerichtet. Die Menschen in der Großstadt Hanau blieben sich in der Stunde höchster Not selbst überlassen. Und als im August 2020, sechs Monate nach der Tat, eine Gedenkveranstaltung der Angehörigen wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, schlenderten Hanauer Bürger gleich um die Ecke über ihren belebten Wochenmarkt, der ungehindert stattfinden durfte.

Es sind solche Instinktlosigkeiten und Fehler, die das Vertrauen in die Polizei, die Sicherheitsbehörden und die Verwaltungen erschüttern. Ein Mann bereitet sich akribisch und durchaus sichtbar darauf vor, Mitmenschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer Kultur und Religion niederzumetzeln. Und sämtliche Prüfmomente versagen. Wie leicht dürften es da erst Täter haben, die konspirativer vorgehen als Tobias R.?

Die Spur der Gewalt ist im Laufe der zurückliegenden Jahrzehnte nicht mehr abgerissen. So gut und aller Ehren wert es ist, dass sich Menschen zu Wort melden, die solche Taten verurteilen und die Erinnerung an die Opfer wachhalten – das reicht einfach nicht. Die Taktik der Rassisten ist so perfide wie simpel: Gewalt, die sich gegen erkennbare Minderheiten richtet, soll die Mehrheitsgesellschaft in einer trügerischen Sicherheit wiegen. Sich von dieser Gewalt nicht gemeint zu fühlen, ist jedoch ein grundlegender Fehler. Wer hinnimmt, dass Menschen als Opfer markiert, angegriffen und sogar getötet werden, verkennt die Dynamik dieser Menschenverachtung. Sie lautet: Heute sie, morgen du. Also wir alle.