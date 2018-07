Am Tag bevor Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, wurden in mehr als 20 Städten, auch in Bremen, rund 200 Straßenschilder mit den Namen von NSU-Opfern überklebt. Viele Medien berichteten über die Aktion der Interventionistischen Linken (IL). Doch kaum ein Medium agierte als „vierte Gewalt“ und erklärte, wer hinter der IL steckt.

Dabei wird die IL vom Verfassungsschutz beobachtet, ist eine linksextreme, verfassungsfeindliche Gruppe, die Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele befürwortet. Die IL war 2017 maßgeblich daran beteiligt, militante Linksextremisten für die G 20-Proteste zu mobilisieren, die Teile Hamburgs in Schutt und Asche legten. Dass ausgerechnet die gewaltbereite IL erklärte, den Gewaltopfern des NSU „Respekt zu erweisen“, ist geradezu schamlos. Hier wurden Mordopfer instrumentalisiert und für den politischen Zweck missbraucht.

Es ist erschreckend, wie unkritisch Redaktionen die Aktion der IL, die meist als „linke Aktivisten“ bezeichnet wurden, darstellten. Und es ist fatal, weil es die Kritik von AfD, Pegida & Co an der „Lügenpresse“ scheinbar bestätigt. Tatsächlich gibt es in Deutschland keine „Lügenpresse“, sieht man einmal von extremistischen Postillen ab.

Aber wieso gehen Medien Linksextremisten so auf den Leim? Im Journalismus (und darüber hinaus) ist die Haltung weit verbreitet, dass, wer „gegen rechts“ vorgeht, richtig liegt. Dass aber nicht entscheidend ist, wogegen jemand eintritt, sondern wofür, gerät aus dem Blickfeld. Denn für Linksextremisten ist der Antifaschismus ein willkommenes Agitationsfeld, um sozial wünschenswertes Verhalten an den Tag zu legen und zugleich von der eigenen, antidemokratischen Haltung abzulenken.

Wenn Medien Aktionen der rechtsextremen Identitären Bewegung zu Recht als solche erkennen und in den politischen Zusammenhang stellen, aber ahnungslos reagieren bei linksextremer Propaganda, stimmt etwas nicht. Zu beklagen ist ein eklatanter Mangel an Urteilskraft bezüglich der Aktivitäten und der Gefährdungen durch den Linksextremismus.

Dabei hätte in Bremen auch ein unbedarfter Beobachter stutzig werden müssen. Für die Umbenennungen habe man besonders Straßen ausgewählt, teilte die IL mit, die „NS-belastete Namen“ trügen. Das verwundert nicht nur bei der Bismarck- und der Hermann-Böse-Straße. Während Otto von Bismarck bereits 1898 starb, wurde der Widerstandskämpfer Hermann Böse von den Nationalsozialisten sogar in ein KZ gesteckt und kam infolge der Haft ums Leben.

Zur Person

Unser Gastautor

leitet das Politische Bildungsforum der Adenauer-Stiftung in Bremen. Er ist Mitherausgeber des Buches „Politischer Extremismus im Vergleich. Beiträge zur politischen Bildung“.