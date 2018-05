Jubel nach der Entscheidung: Frauen in Dublin feiern das Ergebnis des Referendums zur Liberalisierung von Abtreibungen. (Reuters)

Der historische Moment kommt zu spät. Zum Beispiel für Savita Halappanavar, der 2012 in Irland eine Abtreibung verweigert wurde. Dabei litt die 31-Jährige in der 17. Schwangerschaftswoche an einer Plazenta-Infektion. Ihre Ärzte wussten, dass eine Fehlgeburt und eine Sepsis die Folge sein würden. Sie griffen nicht ein. Denn das Herz des Babys schlug noch. Deshalb starb Halappanavar wenig später an einer Blutvergiftung.

Jetzt können Todesfälle wie der von Halappanavar verhindert werden. Knapp 3,5 Millionen Wahlberechtigte konnten am Freitag ihre Stimme in einem Referendum abgegeben, in dem über die Abschaffung oder die Erhaltung des achten Verfassungszusatzes abgestimmt wurde. Dieser stellt seit 1983 das Recht auf Leben des ungeborenen Kindes auf die gleiche Stufe wie das der Mutter. Schwangere verloren damit für neun Monate die Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper. Selbst wenn sie nach Vergewaltigungen oder medizinischen Notfällen die Schwangerschaft abbrachen, drohten ihnen und den behandelnden Ärzten 14 Jahre Haft. Ein Gesetz, das im 21. Jahrhundert nichts mehr zu suchen hat.

Das strengste Abtreibungsverbot Europas ist Geschichte

Das sehen auch die Iren so. Wenn es nach ihnen geht, ist das strengste Abtreibungsverbot Europas Geschichte. Irland ist in der Moderne angekommen. Endlich. Selbst in Polen – ebenfalls stark vom Katholizismus geprägt – ist eine Abtreibung nach einer Vergewaltigung oder massiven Fehlbildungen des Fötus unter scharfen Auflagen erlaubt.

Die irischen Befürworter des Verfassungszusatzes Nummer acht fürchten, dass mit der Legalisierung nun eine Abtreibungskultur in Gang gesetzt wird, die das Land verderben werde. Die Gegner sagen, dass Frauen zugetraut werden müsse, die richtige Entscheidung zu treffen. „Unsere Körper, unsere Wahl“, hieß es auf ihren Protestplakaten. Das zeigt, wie emotional die Debatte geführt wurde: Wer Frauenrechte mit Tötungsdelikten gleichsetzt, hat den Kern des Problems nicht verstanden.

"Ja": Diese Frau spricht sich für die Legalität von Abtreibungen in Irland aus. (Reuters)

Kampagnen für und gegen die Abschaffung zeigten auch, dass das Referendum ein Symptom für ein wesentlich tiefer liegendes Problem ist. Denn die Gesellschaft ist tief gespalten, zwischen Befürwortern und Gegnern, zwischen Moderne und Tradition, zwischen Religion und Säkularisierung. 87 Prozent der Iren identifizieren sich als katholisch. Die katholische Kirche sieht Abtreibung als Tötung eines Säuglings an. Umso überwältigender, dass sich eine deutliche Mehrheit der Iren für die Verfassungsänderung ausgesprochen hat, darunter vor allem junge Frauen.

Genau diese Spaltung könnte aber die tatsächliche Abschaffung des Verbots noch behindern: Auch wenn sich der irische Regierungschef Leo Varadkar, ein Verfechter der „Ja“-Kampagne, begeistert über das Ergebnis zeigt: Er ist Teil einer Minderheitsregierung. Zwar ist eine Mehrheit des Parlaments ebenfalls für die Abschaffung des Verbots, dennoch ist sie mit dem jetzigen Referendum noch nicht besiegelt. Konservative Kräfte könnten sich noch dagegen stemmen. Das wäre ein gefährliches Zeichen.

Mit dem Referendum muss Irland sich auch seiner Vergangenheit stellen. 2014 wurden auf dem Gelände eines ehemaligen, von der Kirche betriebenen Mutter-und-Kind-Heimes in Tuam, einer Stadt im Westen Irlands, die sterblichen Überreste von knapp 800 Babys und Föten entdeckt. Dort hatten unverheiratete Mütter Zwangsarbeit verrichten müssen, ihre Kinder starben oftmals durch Misshandlungen und Krankheiten. Das ist zwar mehr als 50 Jahre her. Trotzdem muss die Abschaffung des achten Verfassungszusatzes dazu führen, dass der Einfluss der Kirche kritisch hinterfragt wird.

Wenn alles glatt läuft, sollen irische Frauen künftig das Recht haben, ihre Schwangerschaft bis zur zwölften Woche beenden zu können. Wer darin den Startschuss für eine „Abtreibungsindustrie“ sieht, hat den Bezug zur Realität verloren. Dass bisher jährlich 3000 Irinnen ihre Schwangerschaften im Ausland beenden mussten oder gar auf illegale Medikamente zurückgriffen, ist ein Armutszeugnis für ein modernes europäisches Land wie Irland.

Kaum eine Frau beendet aus einer Laune heraus eine Schwangerschaft. Sie hadert mit sich, bevor sie sich dafür entscheidet. Doch genau darum ging es in dem Referendum. Die Frage, ob Abtreibungen richtig oder falsch sind, ist irrelevant. Die Frage ist, ob Frauen die Mündigkeit zugestanden wird, diese Antwort selbst zu finden. Und genau diese Frage haben die Iren mit Ja beantwortet.