Es ist ein Wunsch vieler Bürger, das lästige Vor- und Zurückstellen der Uhr endlich sein zu lassen.

Wer schon einmal eine Fernreise unternommen hat, weiß, wie mühsam es für den Organismus ist, sich an einen neuen Rhythmus zu gewöhnen. Schon die kleinste Zeitverschiebung reicht aus, um einiges durcheinanderzubringen. Dass das auch noch standardmäßig zweimal pro Jahr zu Hause passiert, ist völlig unnötig. Studien beweisen seit Jahren, dass sich dadurch keine Energie sparen lässt.

Umso bedauerlicher ist es, dass das Europäische Parlament sich nicht deutlicher für eine Abschaffung des Wechsels von Sommer- und Winterzeit ausgesprochen hat. Stattdessen obliegt es der Kommission, Studien in Auftrag zu geben, die das Für und Wider beleuchten sollen. So etwas kann dauern. Dabei ist es ein Wunsch vieler Bürger, das lästige Vor- und Zurückstellen der Uhr endlich sein zu lassen.

So aber dürften die Zeiger wohl noch viele Male hin und her geschoben werden, bis sich die Gemeinschaft dazu durchringt, diesen Irrsinn ins Gruselkabinett zu stellen. Wenn sie den tatsächlich beendet, dann aber auch bitte in die richtige Richtung. Eine ganzjährige Sommerzeit macht deutlich mehr Sinn, als die dunkle Jahreszeit durch frühe Dämmerung noch düsterer zu machen. Also weg mit der Winterzeit!

