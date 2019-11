Auch bei der vierten Parlamentswahl innerhalb von vier Jahren ist keine Regierungsmehrheit für den geschäftsführenden sozialistischen Regierungschef Pedro Sánchez in Sicht. (MANU FERNANDEZ/DPA)

Die Geduld der Spanier wird derzeit auf eine harte Probe gestellt. Am kommenden Sonntag müssen sie zum vierten Mal in vier Jahren über ein neues Parlament und eine neue Regierung entscheiden. Ein Wahl-Irrsinn, der zunehmend an „italienische Verhältnisse“ erinnert.

Und das alles, weil es im spanischen Abgeordnetenhaus seit Ende 2015 keine stabilen Mehrheiten mehr gibt und die Parteien nicht in der Lage sind, Koalitionen zu schließen. Ein politischer Stillstand, der das Land lähmt. Und der eine Lösung des brodelnden Katalonien-Konflikts zusätzlich erschwert.

Eine Neuwahl nach der anderen, nicht endendes Parteiengezänk, Unfähigkeit zu politischen Kompromissen: Da muss man sich nicht wundern, wenn sich die Bürger genervt abwenden und die Wahlmüdigkeit immer weiter zunimmt. Die Soziologen sagen denn auch im Falle der Wahlwiederholung am 10. November voraus, dass die Beteiligung sinken wird. Die Nichtwähler dürften zur größten Fraktion der Nation werden. Zumal auch diese Abstimmung möglicherweise nur eine weitere Zwischenetappe dieses bedenklichen Wahlmarathons ist, dessen Ende noch nicht absehbar ist. Denn wenn die Meinungsforscher recht behalten, könnte die politische Blockade in Spanien auch nach dieser Abstimmung weitergehen. Das wäre ein Albtraum für dieses südeuropäische Land, das schon seit Jahren im Reformstau steckt und unregierbar zu sein scheint. Damit wächst die Gefahr, dass Spanien, das jetzt schon in wichtigen Zukunftsfragen wie etwa Bildung, Forschung, Sozialpolitik oder Umwelt- und Klimapolitik hinterherhinkt, den Anschluss an Europa verliert.

Laut letzten Umfragen zeichnet sich zwar wieder ein Sieg der Sozialisten ab. Der geschäftsführende sozialistische Regierungschef Pedro Sánchez liegt in allen Umfragen vorn. Aber es dürfte ein bitterer Sieg werden. Denn eine klare Mehrheit wird er wohl auch in dieser Wahl nicht erreichen. Demzufolge können die Sozialisten am Sonntag mit rund 27, 28 Prozent der Stimmen rechnen. Sie müssten sich somit für eine Mehrheit einen Bündnispartner suchen. An dieser Aufgabe war Sánchez bereits nach der vergangenen Parlamentswahl im April gescheitert, die die Sozialisten im gewonnen hatten.

Als wichtigster Bündnispartner kommt vor allem die linke Partei Podemos in Frage, welche derzeit bei 12, 13 Prozent gesehen wird. Allerdings erwiesen sich die Verhandlungen in der Vergangenheit als schwierig. Vor allem, weil Sánchez bisher eine Minderheitsregierung mit Unterstützung durch Podemos anstrebte, während Podemos-Chef Pablo Iglesias auf Ministerposten in einer Koalition pocht.

Derzeit sieht es nicht nach einer Annäherung zwischen den beiden Parteien aus. Ein Armutszeugnis, wenn man bedenkt, dass Spaniens politisches Spektrum links der Mitte, zu dem noch mehrere kleinere Bewegungen gehören, bisher die absolute Mehrheit hatte – und vermutlich nach diesem Wahlsonntag behalten wird.

Aber auch Spaniens konservative Opposition kann sich nur begrenzte Hoffnung auf die Macht machen: Der konservativen Volkspartei wird zwar ein moderater Anstieg auf 19 bis 21 Prozent vorausgesagt. Der bürgerlich-liberale Bündnispartner Cuidadanos befindet sich jedoch im Sinkflug und wird bei nur noch rund zehn Prozent gesehen. Die dritte Kraft im konservativen Lager, die rechtspopulistische Vox, könnte sich laut Wahlbarometer auf 13 bis 15 Prozent steigern. Vor allem die wachsenden Spannungen im Unabhängigkeitskonflikt in Katalonien, wo sich radikale Separatisten in den letzten Wochen heftige Straßenschlachten mit der Polizei lieferten, scheinen den Rechtspopulisten Auftrieb zu geben. Doch unter dem Strich wird es wohl für ein konservatives Regierungsbündnis dieser drei Parteien nicht reichen.

Und eine große Koalition zwischen den sozialdemokratisch orientierten Sozialisten und den Konservativen? Unmöglich, erklären Sozialisten-Boss Sánchez wie auch Volkspartei-Chef Pablo Casado. Es ist bemerkenswert, dass Spanien eines der wenigen EU-Länder ist, in dem es auf nationaler Ebene noch nie eine Koalitionsregierung gegeben hat. Was zweifellos mit der politischen Kultur im Land zu tun hat, in der immer noch – wie in alten Bürgerkriegszeiten – die Konfrontation und nicht die Kooperation im Vordergrund steht.

Auf der Strecke bleibt bei diesem Dauerstreit der Fortschritt des Landes. Und auch ein wichtiger Grundsatz der Diplomatie. Danach ist Politik nicht das Durchsetzen von Maximalforderungen, sondern – wie schon Otto von Bismarck predigte – die Kunst des Möglichen.