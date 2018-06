Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffes "Lifeline" (Reuters)

Während im Mittelmeer bei mehreren Unglücken Menschen ertrinken, verweigert Italiens Innenminister Rettungsschiffen die Einfahrt. Noch dazu spricht er in einem Facebook-Video in menschenverachtender Weise über die Flüchtlinge.

Die italienische Küstenwache habe dieser Hilfsorganisation geschrieben, "bewegt euch nicht, die libyschen Behörden kümmern sich". Die libysche Küstenwache habe der NGO geschrieben, "bewegt euch nicht, wir kümmern uns". "Und was machen diese Unglücksmenschen? Sie riskieren das Leben der Migranten auf den Schlauchbooten, hören nicht auf die italienischen und libyschen Behörden und intervenieren, um diese wertvolle Ware von Menschen - von Menschenfleisch - an Bord zu laden", sagt Salvini in diesem Video auf seiner Facebook-Seite.

In sozialen Netzwerken reagieren die Nutzer empört. Die Hilfsorganisation Sea-Eye twitterte:

Gleichzeitig meldet das UN-Flüchtlingswerk (UNHCR) vor der Küste Libyens seien in den vergangenen Tagen bei mehreren Unglücken etwa 220 Menschen ertrunken. "Das ist eine konservative Schätzung", sagte UNHCR-Sprecher William Spindler am Freitag in Genf. Die Retter hätten die Zahlen nach Angaben von Überlebenden zusammengetragen. Mehrere Leichen seien geborgen worden.

Unter anderem sei am Dienstag ein Holzboot gesunken. Nach Schätzungen seien 100 Menschen an Bord gewesen, aber nur fünf hätten das Unglück überlebt. Die libysche Küstenwache habe sie gerettet. Am selben Tag sei ein Gummiboot mit 130 Menschen an Bord gesunken. Fischer hätten nur 60 der Bootsinsassen retten können. Am 20. Juni hätten andernorts auf See gerettete Flüchtlingeund Migranten von 50 Mitreisenden berichtet, die ertrunken seien. (dpa)