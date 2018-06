Nach acht Jahren Pause wird in Kolumbien wieder ein Politiker Präsident, der am äußeren rechten Rand angesiedelt ist. Was der einen Hälfte der Bevölkerung nur recht ist, versetzt die andere Hälfte in Angst und Schrecken. Wie geht es mit dem historischen Friedensprozess mit den Linksrebellen der Farc-Guerilla weiter? Was bedeutet Iván Duques Sieg für die Gespräche mit der kleinen Guerilla ELN? Wie viel mehr Freiheiten bekommen die Unternehmen? Wie sehr werden Freiheitsrechte für Homosexuelle eingeschränkt? An einem Punkt hat Duque schon im Wahlkampf klar gemacht, dass es Veränderungen geben wird: Den persönlichen Drogenkonsum, vom Obersten Gericht 1997 erlaubt, will er wieder verbieten.

Wenn der künftige Präsident all das in die Tat umsetzt, was er im Wahlkampf versprochen hat, dann wird Kolumbien zum Ende seiner Amtszeit in vier Jahren ein anderes Land sein. Er hat nicht weniger als einen Paradigmenwechsel vor, auch wenn das in seiner ersten Rede als gewählter Staatschef am Sonntagabend noch anders klang. Aber irgendwie passen die Worte der Versöhnung, der Armutsbekämpfung, des Umweltschutzes und der Inklusion nicht so richtig zusammen mit dem Plan, das Friedensabkommen mit den Farc auf den Prüfstand zu stellen, für das Fortsetzen der Verhandlungen mit der ELN harte Konditionen zu stellen, mit dem Extraktivismus weiter die Wirtschaft befeuern und vor allem die Wirtschaft auf neoliberal trimmen zu wollen. In den vom Bürgerkrieg stark betroffenen Regionen, wie zum Beispiel dem Cauca im Süden des Andenstaates, steigt zudem die Furcht, dass die Angriffe und Anschläge auf Gewerkschafter, soziale Aktivisten und Vertreter von Ureinwohner-Organisationen noch zunehmen könnten. Sie haben ohnehin seit dem Friedensschluss mit den Farc exponentiell zugenommen, auch weil der Staat einfach nichts dagegen tut.

Das Rechtsaußen-Bündnis von Duque will Polizei und Militär stärken, härtere Strafen bei Drogendelikten, weniger Steuern, aber mehr Freiheiten für Unternehmen sowie die Stärkung traditioneller Familienwerte. Duque als Staatschef ist ein Schritt zurück in die ideologische Vergangenheit.

Aber vor allem hat sich der künftige Präsident die Revision des Friedensabkommens mit den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (FARC) auf die Fahnen geschrieben, dessen Umsetzung ohnehin schon dem Zeitplan hinterherhängt. Vor allem an die Übergangsjustiz und der politischen Beteiligung der Rebellen will Duque Hand anlegen. An dem Punkt weiß er einen großen Teil der Bevölkerung hinter sich. Und vor allem seinen Mentor, Ex-Präsident Álvaro Uribe, den verbissensten Kritiker des Friedensprozess.

Aber der Friedensvertrag, dafür haben seine Mütter und Väter gesorgt, ist über Gesetze abgesichert und kann nur mit einer entsprechenden Mehrheit im Kongress verändert werden. Aber dafür fehlt Duques Partei „Centro demócratico“ die Mehrheit. Zudem hat der unterlegene Linkskandidat Gustavo Petro versprochen, den Friedensvertrag zu schützen. „Wir sind acht Millionen Kolumbianer, die nicht erlauben werden, dass der Krieg zurückkommt“, sagte Petro am Sonntag vor seinen Anhängern. Erst Ende 2016 hatte der scheidende Präsident Juan Manuel Santos nach jahrelangen Verhandlungen den Friedensvertrag erreicht, der weltweit als historisch eingestuft wurde. Santos hatte dafür den Friedensnobelpreis erhalten.

Apropos Petro. Die Abstimmung vom Sonntag war historisch, weil ein betont linker Kandidat acht Millionen Stimmen geholt hat. Nie zuvor hat es in Kolumbien eine wirklich linke Alternative in der Stichwahl gegeben. Dies sagt zum einen etwas darüber aus, wie groß der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit in einem der ungleichsten Länder Lateinamerikas ist. Zum anderen belegt es, wie sehr die politische Klasse Kolumbiens von der Bevölkerung abgelehnt wird. Denn der einzige Punkt, an dem sich Duque und Petro einig sind, ist die Kritik am herkömmlichen Parteiensystem und dem politischen Establishment.

Nun wird der Ex-Rebell der Guerilla M-19 als unterlegener Präsidentschaftskandidat in den Senat einziehen und dort die Opposition gegen Iván Duque anführen. Und um ihn könnte sich jetzt eine neue, linke Alternative aufbauen, die in vier Jahren noch mal zur Wahl antreten und dann bessere Chancen haben dürfte. Und Duque – das ist vielleicht die einzig Gute an seiner Präsidentschaft – kann nicht wiederwählt werden. Eine Verfassungsänderung verbietet dies jetzt.