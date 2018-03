An der Konsole von Operator Mirco Hensen laufen alle gemessenen Daten zusammen. (Ralf Michel)

Norddeutsches Schmuddelwetter, aber so richtig. Über dem Marinefliegerhorst in Nordholz hängt eine dichte, schmutzig-graue Wolkendecke. Dazu hat kalter Nieselregen eingesetzt. Nicht eben ideale Bedingungen, sollte man meinen, um bei einem Patrouillenflug über Nord- und Ostsee Umweltsünder zu erwischen, die Öl oder andere Schadstoffe ins Meer leiten.

Aber weit gefehlt: Zwar wird auch visuell aufgeklärt, doch notwendig ist das nicht. „Blickkontakt ist unerheblich“, sagt Operator Mirco Hensen. Denn die Dornier 228 NG ist mit modernster Sensorik ausgestattet. „Wir erfassen Gewässerverunreinigungen auch durch eine geschlossene Wolkendecke, bei Nebel oder nachts.“

Wird auch nötig sein, an diesem Morgen. „Viel sehen werden wir nicht“, sagt Pilot Andreas Winter* mit Blick aufs Wetterradar. Es ist kurz nach sechs Uhr morgens. Winter und der zweite Pilot des Fluges, Gerd Menke*, gehen die üblichen Routinen durch: Wetterbriefing, das Einholen von Informationen, ob andere Flugzeuge in der Luft sind, eventuell Sperrgebiete beachtet werden müssen. Dann die eigentliche Flugplanung.

Mehr zum Thema Studie belegt Folgen von Diesel-Abgasen Dürfen Städte Dieselautos aussperren, um die Luft sauber zu kriegen? Oder müssen sie sogar? Politik ... mehr »

Überwacht wird der Luftraum bis 450 Kilometer weit in die Nordsee hinaus sowie die Ostsee bis an die Küsten Dänemarks und Schwedens. Die Flugrouten sind mit den Nachbarländern abgestimmt, ansonsten aber streng geheim. „Die Zeiten und Routen ändern sich täglich“, sagt Winter. „Wir fliegen so regelmäßig unregelmäßig wie möglich.“

Um kurz nach acht Uhr steigt die Do 228 in den wolkenverhangenen Himmel. „36 Knoten Wind, drei Grad Luft-, zwei bis drei Grad Wassertemperatur, Wellenhöhe ein bis eineinhalb Meter“, sagt Winter zu Menke, der heute fliegt. Operator Mirco Hensen sitzt hinter dem Cockpit an der Central Operator Console (COC). Von hier aus werden die Messgeräte und die Aufzeichnung aller erhobenen Daten gesteuert.

„Kannst du uns mal die AIS-Karte nach vorne spielen“, bittet Winter seinen Kollegen. Gemeint ist damit das Automatic Identification System, eine Karte, auf der alle Schiffe dargestellt sind, die an diesem Morgen auf Nord- und Ostsee unterwegs sind. Ein Mausklick und die Piloten haben die Karte auf einem Monitor im Cockpit.

Höhere Wärmeabstrahlung bei Öl

Herzstück der Sensorik ist das „Side Looking Airborne Radar“. Mit diesem Seitensicht-Radar können Verschmutzungen bis zu jeweils 40 Kilometern rechts und links vom Flugzeug festgestellt werden. „Die Sensoren erkennen die durch Öl oder Chemikalien veränderte Wellenstruktur und stellen sie auf dem Monitor der COC schwarz dar“, erklärt Hensen.

„Haben wir auf diesem Weg einen Verdächtigen ermittelt, fliegen wir den mutmaßlichen Verunreiniger an und wenden unsere Nahbereichs-Messtechnik an.“ Gemessen werden unter anderen Temperaturunterschiede und Wärmeabstrahlung. „Öl hat eine höhere Wärmeabstrahlung als Wasser“, erläutert der Operator.

Auch die Menge der Verunreinigung kann bestimmt werden und selbst den Typus der eingeleiteten Stoffe können die Sensoren analysieren. So kann Hensen unterscheiden, ob es sich um gefährliche Mineralöle oder vergleichsweise harmloses Fisch- oder Pflanzenöl handelt. 2016 wurden bei rund 500 Flügen und etwa 1500 Flugstunden 91 Verschmutzungen festgestellt, 77 in der Nord- und 14 in der Ostsee.

Zwei verschiedene Einsatzhöhen

In 15 dieser Fälle konnte der Verursacher ausgemacht werden. „Aber inzwischen sind das meistens kleinere Sachen, die nicht einmal bekämpft werden müssen“, erklärt Winter. Menge und Umfang der Verschmutzungen habe seit 1986, dem Beginn der regelmäßigen Kontrollflüge, kontinuierlich abgenommen, ergänzt Simone Starke vom Havariekommando. 1986 habe die Zahl der Verschmutzungen noch viermal höher gelegen als heute.

Die Maschine hat die Ostsee erreicht. Geflogen wird jetzt mit dem Autopiloten. „So fliegt es sich einfach ruhiger“, erklärt Andreas Winter. „Wir wollen ja ein möglichst gleichmäßiges ruhiges Sensorbild.“ Auch die Geschwindigkeit hat Pilot Menke deutlich reduziert. Über Land war die Do 228 mit etwa 450 Stundenkilometern unterwegs, jetzt sind es knapp 300 – „die optimale Sensorengeschwindigkeit“.

Die Überwachungsflieger haben zwei Einsatzhöhen. 4000 Fuß (1219 Meter) beim Instrumentenflug, 2000 Fuß (609 Meter) beim Fliegen nach Sicht. Deutlich weiter runter, nämlich bis nur noch rund 30 Meter über den Meeresspiegel, geht es, wenn ein vermeintlicher Umweltsünder ausgemacht ist. Sobald alle Sensordaten der Verschmutzung aufgenommen wurden, geht es – Stichwort Beweissicherung – ans Fotografieren.

Keine pauschalen Schuldzuweisungen

Dafür fliegt der Pilot nach einem Muster, das an ein Kleeblatt erinnert, mehrere Schleifen über das Schiff. Festgehalten werden zahlreiche Details des Schiffes, allen voran dessen Heckspiegel mit Namen und Kennung, um die spätere eindeutige Identifizierung zu ermöglichen. Und nachts? Hensen grinst. Die High-Tech-Kamera am Rumpf des Fliegers ist mit Infrarotmodus ausgerüstet. „Und den Heckspiegel leuchten wir mit einem Laser aus.“

Mit pauschalen Schuldzuweisungen hält sich die Crew aber zurück. Gut möglich schließlich, dass es sich bei einer Verschmutzung nicht um Absicht, sondern um ein technisches Problem handelt. Oder dass es sich, wie in bestimmten Bereichen der Nordsee durchaus erlaubt, um das Spülen von Tanks handelt, die vor dem Löschen mit Raps-, Soja- oder Fischöl gefüllt waren. „Wir dokumentieren die Sache und melden sie ans Havariekommando“, sagt Winter. „Dort wird entschieden, wie es weitergeht.“ Ob zum Beispiel die Wasserschutzpolizei auf den Weg geschickt wird, um Wasserproben zu nehmen. Denn denkbar ist natürlich auch, dass ein Kapitän neben dem erlaubten Spülen des Tanks auch gleich noch Sondermüll wie Hydraulik- oder Schweröl abgelassen hat, das sich bei jedem Schiff unter der Maschine ansammelt.

Nach dreieinhalb Stunden ist die Maschine wieder über Nordholz. Kurz vor der Landung meldet Hensen den Flug beim Havariekommando ab. „Keine Gewässerverunreinigung entdeckt.“ Ein völlig unspektakulären Kontrollflug bei typisch norddeutschem Wetter, sagt Pilot Andreas Winter. Ohne jede Besonderheit, wie inzwischen die meisten dieser Patrouillen. „Zum Glück“, sagt Winter. „Wir sind zufrieden, wenn wir nichts entdecken.“



* Name auf Wunsch des Piloten geändert.