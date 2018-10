Protest: Eine Demonstrantin hält vor der saudischen Botschaft in Washington ein Plakat von Jamal Khashoggi. (Martin/dpa)

Die Indizien einer direkten Verwicklung des saudischen Königshauses in die Khashoggi-Affäre werden immer erdrückender. Amerikanische und türkische Medien bestätigten die Identität von neun der fünfzehn Verdächtigen, die am 2. Oktober nach Istanbul ein- und wenige Stunden nach dem mutmaßlichen Mord an dem Journalisten wieder ausflogen waren.

Sie kamen an Bord von zwei Flugzeugen, deren Betreiber für die saudische Regierung tätig sind. Im Zentrum des Interesses stehen drei Personen, die von Experten direkt mit dem Kronprinzen in Verbindung gebracht werden.

Die „New York Times“ bestätigte die Identität von Maher Abdulaziz Mutreb, der den 33-jährigen Mohammed bin-Salman in diesem Jahr als Leibwächter bei seinen Besuchen in Houston, Boston und den Vereinten Nationen begleitete.

Washington Post identifizierte zweite Person

Außerdem gibt es Dokumente, die ihn zusammen mit Bin-Salman beim Aussteigen aus dem Flugzeug in Paris und Madrid zeigen. Die „Washington Post“, für die Khashoggi als Kolumnist tätig war, identifizierte darüber hinaus Khalid Aedh Alotaibi als zweite Person aus dem direkten Umfeld des Kronprinzen.

Alotabi, der sich auf Online-Profilen selbst als Mitglied der saudischen Königsgarde vorstellt, reiste nach Recherchen der Zeitung drei Mal im Umfeld von Besuchen des Kronprinzen und anderer Mitglieder der Königsfamilie in Washington ein.

Von besonderem Interesse ist der forensische Experte Salah al-Tubaigy, der mit einer Knochensäge in Istanbul eingereist sein soll. Tubaigy hat eine führende Position im saudischen Innenministerium inne und gilt als Experte für mobile Obduktionen.

Insider halten es für ausgeschlossen, dass der hochrangige Funktionär ohne ausdrücklichen Wunsch aus dem Königshaus an dem Geheimkommando mitgewirkt hätte.

Auch einige der anderen Verdächtigen werden mit der saudischen Königsgarde und dem Sicherheitspersonal des Kronprinzen in Verbindung gebracht. Der Versuch der Medien, diese Personen zu erreichen, oder eine offizielle Stellungnahme der saudischen Regierung zu erhalten, blieb unbeantwortet.

Dafür veröffentlichten türkische Offizielle die Einreise-Scans der Ausweise der fünfzehn Verdächtigen. Das „Wall Street Journal“ berichtet unter Berufung auf Personen, die geheime Audio-Mitschnitte des mutmaßlichen Geschehens gehört haben, Khashoggi sei in dem Büro des saudischen Konsuls ermordet und zerteilt worden.

Starke Geruch von Chemikalien

Wie die Zeitung weiter berichtet, habe der forensische Experte Tubaigy vor der Zerlegung des Körpers Kopfhörer aufgesetzt und anderen geraten, dasselbe zu tun. Türkische Ermittler entdeckten bei ihren Untersuchungen in dem Gebäude frisch übertünchte Wände und den starken Geruch von Chemikalien.

Die Einzelheiten sickerten während einer kurzfristigen Reise des amerikanischen Außenministers Mike Pompeo nach Riad und Ankara durch. Vor der Abreise in die Türkei sagte Pompeo, König Salman und der Kronprinz hätten eine „gründliche, transparente und zeitnahe Untersuchung“ versprochen.

US-Präsident Trump, der via Telefon-Konferenz dem Gespräch mit Bin-Salman zugeschaltet war, verglich die Vorwürfe gegen den Kronprinzen mit denen gegen seinen umstrittenen Verfassungsrichter Brett Kavanaugh.

Dieser sei genauso „unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils“ wie Kavanaugh. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) legte seine Reisepläne nach Saudi Arabien vorerst auf Eis.

Maas sagte am Mittwoch in Berlin, er wolle die Ermittlungen und ein mögliches Statement aus Riad abwarten. Der Fall müsse unverzüglich und lückenlos aufgeklärt und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen werden.

„Die Vorwürfe, die im Raum stehen, die sind gravierend bis verstörend, muss man ja fast sagen“, sagte Maas. „Wir wollen wissen, was dort geschehen ist.“