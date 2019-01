Annähernd jeder dritte Erwerbslose (30,3 Prozent) kann es sich nicht leisten, jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit einzunehmen. Das ist eine der Erkenntnisse, die das Statistische Bundesamt mit der Auswertung der EU-Datenbank Silc, einer Erhebung über Einkommen und Lebensbedingungen im Jahr 2017, sichtbar macht. Insgesamt sah sich jeder dritte Bürger im Alter über 16 Jahre (30,4 Prozent) nicht in der Lage, unerwartete Ausgaben von 1000 Euro, beispielsweise für plötzlich notwendige Reparaturen, "aus eigenen Finanzmitteln" zu bestreiten – immerhin 20,83 Millionen Menschen, wie Sabine Zimmermann feststellt.

Die Sozialexpertin der Linksfraktion im Bundestag hatte die "Sonderauswertung zur materiellen Entbehrung" beim Statistischen Bundesamt erbeten. "Was für viele selbstverständlich ist, ist für eine große Gruppe von Menschen unbezahlbar. Armut ist in Deutschland kein Randphänomen, sondern zieht sich quer durch die Bevölkerung", sagt die Politikerin aus Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern zu den Antworten auf ihre Anfrage. "Arm trotz Arbeit, Altersarmut und Verarmung von Erwerbslosen sind an der Tagesordnung." Die Bundesregierung müsse ein Konzept zur Armutsbekämpfung vorlegen, lautet Zimmermanns Fazit. Sie fordert unter anderem einen Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde, Abschaffung der Leiharbeit, Hartz-IV-Leistungen als sanktionsfreie, also nicht kürzbare Mindestsicherung und eine "solidarische Mindestrente".

Angaben beruhen auf Selbsteinschätzung

Insgesamt haben den Silc-Daten für Deutschland zufolge mehr als 2,5 Millionen Menschen finanzielle Schwierigkeiten, ihre Wohnung angemessen zu heizen. Aus dem Stand und aus eigener Kraft 1000 Euro aufzubringen, stellt demnach 78,3 Prozent der Arbeitslosen – 2,12 Millionen Menschen – vor Probleme. Aber auch Rentnerinnen und Rentner sind zu knapp 22 Prozent stark betroffen.

Die Angaben beruhen auf der Selbsteinschätzung der auf freiwilliger Basis Befragten und führen unter anderem zu der Erkenntnis, dass 433.000 (15,8 Prozent) der Erwerbslosen in einem Haushalt leben, der finanzielle Schwierigkeiten hat, die Miete, Hypotheken, oder Rechnungen für Versorgungsleistungen rechtzeitig zu bezahlen.

Diese Angaben beruhen, wie alle Silc-Daten, auf der Selbsteinschätzung bei der freiwilligen Befragung, die seit 2005 jährlich wiederholt wird. Zu bahnbrechenden Verbesserungen haben die Erkenntnisse bislang offenbar nicht geführt: Bereits im Jahr 2017 hatten 7,1 Prozent der Gesamtbevölkerung über 16 Jahre nicht genug Geld, um jeden zweiten Tag "Fleisch, Fisch oder eine gleichwertige vegetarische Mahlzeit einnehmen zu können". Im Jahr, 2017, darauf waren es sogar 7,5 Prozent – mehr als fünf Millionen Menschen.