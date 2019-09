Kinder spielen auf einem vom Meerwasser überflutetem Platz in Funafuti, der Hauptstadt der Pazifikinsel Tuvalu. Vom Klimawandel sind Kinder besonders heftig betroffen. (Kyodo/DPA)

Während in Berlin das Klimakabinett tagt und in wenigen Tagen die UN-Gipfel zu Klima und nachhaltiger Entwicklung stattfinden, werden am Freitag – am Weltkindertag – Millionen Kinder und Jugendliche beim globalen Klimastreik dabei sein, um für unseren Planeten und für ihre eigene Zukunft zu demonstrieren.

In den vergangenen Jahrzehnten ist es gelungen, das Leben von Millionen Mädchen und Jungen zu verbessern. Doch diese Fortschritte sind in Gefahr, wenn wir uns der realen Bedrohung für die Entwicklung und die Zukunft von Kindern durch den Klimawandel nicht entschieden entgegenstellen.

Jedes Kind hat ein Recht auf Leben und auf angemessene Lebensbedingungen. Dies garantiert die UN-Konvention über die Rechte des Kindes, die im November vor 30 Jahren verabschiedet wurde. Kinder sind am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich. Aber dessen Folgen treffen sie schon heute und werden ihre Zukunft prägen. Mädchen und Jungen brauchen eine saubere und intakte Umwelt, um sich gut entwickeln zu können. Doch die Klimaveränderungen und die damit verbundenen extremen Wetterbedingungen beeinträchtigen in vielen Teilen der Welt die Rechte der Kinder und untergraben Entwicklungsfortschritte.

Schon heute wachsen mehr als eine halbe Milliarde Kinder in Regionen auf, die von Überschwemmungen bedroht sind, fast 160 Millionen Kinder leben in von Dürren betroffenen Gebieten wie etwa der Sahelzone. Rund 300 Millionen Kinder sind täglich einer hohen Luftverschmutzung ausgesetzt. Die Zunahme von Wetterextremen begünstigt auch die Ausbreitung von Malaria, Durchfallerkrankungen und Mangelernährung. Naturkatastrophen richten erhebliche Schäden an und verwüsten neben Häusern und Straßen auch Schulen, wodurch Mädchen und Jungen oft monatelang nicht lernen können.

Die ärmsten Kinder in den Entwicklungs- und Schwellenländern sind dabei am härtesten von den Folgen des Klimawandels betroffen, wodurch sich die sozialen Ungleichheiten noch verschärfen. Die daraus resultierenden Spannungen sind gefährlich.

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – wir alle – müssen uns verändern, nachhaltiger werden. Und wir müssen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen nach zukunftsfähigen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit suchen – für eine Welt, in der wir und kommende Generationen in Würde leben können. Das Engagement der jungen Menschen macht mir Mut, dass uns das gelingen wird.

Zur Person

Unser Gastautor

ist seit Sommer 2018 Vorsitzender des Vorstands von Unicef Deutschland. Zuvor war Georg Graf Waldersee Deutschland-Chef der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young.