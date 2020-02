„Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, wir würden uns acht, neun Monate nur mit uns selbst beschäftigen.“ Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich beim Neujahrsempfang der Bremer CDU für eine schnelle Klärung der Führungsfrage in der Bundespartei ausgesprochen. (Frank Thomas Koch)

Es ist 20 Uhr, Jens Spahn spricht schon eine halbe Stunde. Seine Rede vor der Bremer CDU ist fast vorbei, eine Tour durch alle Themen, nur eines fehlt noch. Gerade als man glaubt, Spahn würde die Sache mit dem Parteivorsitz in der CDU einfach ausklammern, geht er doch noch darauf ein.

Donnerstagabend, Hillmannplatz. Neujahrsempfang der Bremer CDU. Auf der Bühne steht Jens Spahn, der prominente Gast des Abends. Er streicht über seine Krawatte und erzählt, wie er das mit der Führungsfrage in der Bundespartei so sieht. Er sei gegen einen „sozialdemokratischen Weg“, sagt Spahn, „wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, wir würden uns acht, neun Monate nur mit uns selbst beschäftigen“. Lieber wäre ihm da „eine zeitnahe Entscheidung“, vorsichtshalber schiebt er noch hinterher: „Aber bitte ohne Hektik.“

Am Vormittag hat Ex-Umweltminister Norbert Röttgen erklärt, er wolle nicht nur Annegret Kramp-Karrenbauer beerben und neuer Parteichef werden, sondern auch fürs Kanzleramt kandidieren. Zieht Spahn nun in Bremen nach? Neben dem früheren Bundestagsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsident Armin Laschet zählt auch der Gesundheitsminister zu den Anwärtern auf den Posten. Spahn weiß um die Erwartungshaltung, er hat sich diesen Moment für den Schluss seiner Rede aufgehoben. Doch als er dort angelangt ist, sagt er nur: „Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen.“ Als Kandidatur will er das nicht verstanden wissen. Vielleicht ist die offizielle Erklärung an diesem Abend aber auch gar nicht nötig.

Wer ihm zuhört, der bekommt den Eindruck, dass in Bremen nicht der Gesundheitsminister Spahn spricht. Pflegenotstand, Organspende, digitale Patientenakte: Streift Spahn alles nur beiläufig. Stattdessen wird er grundsätzlich. Rechter Terror in Hanau, Wahl-Chaos in Thüringen. Klimaschutz, Debattenkultur. Kein fachpolitisches Klein-Klein. Spahn versucht sich an einer Rede zur Lage der Nation. Schnell spürt man: Da steht in Bremen ein Politiker auf der Bühne, der den Modus gewechselt hat. Spahn kann das: Rollen tauschen, Auftreten ändern, sich der Aufgabe anpassen. Ihm ist das schon einmal gelungen.

Carsten Meyer-Heder, Landesvorsitzender der Bremer CDU, hat sich gegen Friedrich Merz als neuen Parteichef positioniert: „Da gibt es bessere Kandidaten – zum Beispiel Jens Spahn.“ (Frank Thomas Koch)

Englisch sprechende Hipster in Berliner Cafés

Der alte Jens Spahn, der war das Vorzeige-Feindbild der jungen Linken. Das Motto seiner Gegner: „Lebe so, dass Jens Spahn etwas dagegen hätte.“ Der Spruch landete auf Kapuzenpullovern und Jutebeuteln. Gefiel ihm. Spahn warf sich einfach selbst einen Pullover mit dem Spahn-Spruch über und provozierte munter weiter. Er lästerte über Englisch sprechende Hipster in Berliner Cafés und erklärte den Armen, im Regierungsviertel sitzend, schnell noch, was Armut bedeutet. Große Entrüstung, Schlagzeilen sowieso, das war der Dauermodus. Der alte Spahn, ein Politiker immer zwischen Provokation und Shitstorm.

Das Amt machte ihn milder. Weniger Provokation, mehr Gefühl. Seit er Gesundheitsminister ist, gibt Spahn den sozialen Kümmerer. Er ist nach Mexiko gereist und in den Kosovo, um Pflegekräfte anzuwerben. Er hat die Debatten um Impfpflicht und Organspende neu angestoßen und auch Gegenwind ausgehalten. Er hat sich dafür eingesetzt, dass Menschen aus der Mittelschicht die Pflegekosten ihrer Eltern nicht mehr übernehmen müssen. Und er hat die Konversationstherapie für Homosexuelle verboten. Keine schlechte Bilanz, Spahn wird das wissen, aber mit solchen Details will er sich an diesem Abend nicht aufhalten. Spahn sagt es nicht, aber es schwingt in jedem seiner Sätze mit: Er will vor der Bremer CDU etwas anderes beweisen als seine Gesundheitsministertauglichkeit.

Spahn wirbt für „den Kompromiss als Wert an sich“. Er mahnt, die Bindekraft in der politischen Mitte drohe verloren zu gehen. Bevor er sich für Neuwahlen im Freistaat ausspricht, sagt er: „Thüringen ist Symptom und nicht Ursache.“ Den rechtsextremen Anschlag in Hanau nennt er „Terror, der gewachsen ist auf einer Saat aus Hass und Hetze“. Er fordert, man müsse „entschieden und mit allen Mitteln gegen Rechtsextremismus vorgehen“. Zum Verhältnis der CDU zu Linkspartei und AfD erklärt Spahn, er halte nichts vom Begriff der Äquidistanz, „Ramelow und Höcke sind nicht gleich“. Eine Zusammenarbeit schließt er dennoch mit beiden Parteien aus, „aber aus verschiedenen Gründen“. Spahns Tour durch die Themen hat da gerade erst begonnen.

Es geht dann noch um mangelnden Datenschutz in China und den USA, Proteste gegen die Tesla-Fabrik in Brandenburg, Wertschätzung für Polizeibeamte und überhaupt um die Lage der bundesdeutschen Sicherheit. Spricht so ein Gesundheitsminister mit gesellschaftspolitischer Weitsicht? Oder gibt da einer schon den Staatsmann in spe?

In Bremen lässt Jens Spahn das offen. Seine Botschaft dürfte an diesem Donnerstagabend trotzdem niemand missverstanden haben. Manchmal muss man eine Bewerbung nicht so nennen, damit sie ankommt.