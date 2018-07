Jeremy Hunt tritt die Nachfolge von Boris Johnson als britischer Außenminister an. (Reuters)

Jeremy Hunt übernimmt das Amt als britischer Außenminister vom zurückgetretenen Boris Johnson, wie die Regierung am Abend per Twitter bestätigte. "Die Queen ist erfreut, die Ernennung von Jeremy Hunt als Minister für auswärtige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen zu bestätigen", hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Hunt war zuletzt Gesundheitsminister im Kabinett von Permierminister Theresa May.

Neben Johnson war auch bereits der sogenannte Brexi-Minister David Davis zurückgetreten. Johnson und Davis waren waren zurückgetreten, weil may sich am Freitag für einen sanfteren Kurs in den Brexit-Verhandlungen mit der EU ausgesprochen hatte. Johnson und Davis gehörten jedoch zu den Brexit-Hardlinern im Kabinett. (jfj)