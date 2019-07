Jetzt im Video: Wird Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin?

Ursula von der Leyen hat sich als EU-Kommissionspräsidentin beworben. Nun hofft sie auf eine Mehrheit im EU-Parlament. Die Wahl ist für 18 Uhr geplant.

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten die CDU-Politikerin bei einem Gipfel am 2. Juli als Nachfolgerin von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgeschlagen. Um bestätigt zu werden, braucht sie im Europaparlament eine absolute Mehrheit der Abgeordneten.

Hier können Sie die Wahl live verfolgen:

Eine Mehrheit der Sozialdemokraten im Europaparlament will für Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin stimmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstagabend in Straßburg aus der Fraktion. Damit wird die Wahl der deutschen Verteidigungsministerin zur neuen Kommissionschefin wahrscheinlicher.

Bereits am Nachmittag zeichnete sich bei den Liberalen im Europaparlament nach Angaben aus Fraktionskreisen große Zustimmung für Ursula von der Leyen ab. Die 108 Abgeordneten der Fraktion Renew Europe waren nach der Bewerbungsrede der Kandidatin zu Beratungen zusammen gekommen. Die fünf FDP-Abgeordneten, die zu RE gehören, legten sich bereits öffentlich fest: "Wir werden Ursula von der Leyen unterstützen, obwohl wir nicht alle Vorhaben teilen", erklärten sie.

Die Grünen im EU-Parlament hatten von der Leyen befragt und sich entschieden, sie nicht zu unterstützen. Wenn sie das geschlossen durchziehen, fehlen der deutschen Kandidatin am Dienstagabend schon mal 75 der 747 Stimmen; 374 Stimmen braucht sie für die Wahl. (dpa/var)

Ursula von der Leyens Bewerbungsrede im Video: