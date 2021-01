Erst das Land, dann die Partei – meint CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak mit Blick auf die Pandemie. „Die Menschen im Land hätten keinerlei Verständnis, wenn wir jetzt auf Wahlkampf umschalten.“ (Hendrik Schmidt)

Paul Ziemiak: CDU und CSU waren immer Programmparteien – wir haben uns nie nur nach einer Person ausgerichtet. Meine Überzeugung ist, dass wir aus den 20er-Jahren dieses Jahrhunderts ein Modernisierungsjahrzehnt für Deutschland machen müssen. Und dafür werden wir als Union eine Modernisierungsagenda vorlegen. Zum einen geht es darum, einen Plan vorzulegen, wie wir Deutschland gestärkt aus der Krise führen. Die Bewältigung der Folgen der Pandemie werden uns noch auf absehbare Zeit beschäftigen. Und zum anderen wollen wir mit unseren Ideen den Menschen ein verlässliches Versprechen für die Zukunft geben. Wir werden mit unserer Politik dafür sorgen, dass in Deutschland dauerhaft Wohlstand, Sicherheit und Zusammenhalt garantiert werden können. Und all das werden wir breit diskutieren. Unser Programm wird ein Programm aus der Mitte der Gesellschaft für die Mitte der Gesellschaft werden.

Die Vorsitzenden von CDU und CSU werden gemeinsam beraten und dann zu gegebener Zeit einen Vorschlag für die Kanzlerkandidatur machen. Das Regierungsprogramm werden wir im Sommer vorlegen.

Im Gegenteil. Das ist der richtige Plan. Denn jetzt ist nicht die Zeit für Wahlkampf. Wir sind mitten in der schwersten Krise, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Es gibt für uns jetzt nur ein bestimmendes Thema: Wie besiegen wir das Virus. Die Menschen im Land hätten keinerlei Verständnis, wenn wir jetzt auf Wahlkampf umschalten. Leitmotiv der Union ist Verantwortung für das Land. Erst das Land, dann die Partei.

Armin Laschet und Markus Söder beweisen als Ministerpräsidenten jeden Tag, dass sie erfolgreich ein Land führen können. Aber noch einmal: Unser Fokus liegt auf der Pandemiebekämpfung. Armin Laschet und Markus Söder werden als Parteivorsitzende von CDU und CSU die Frage der Kanzlerkandidatur zur richtigen Zeit miteinander besprechen und einen gemeinsamen Vorschlag ­machen.

Allen in der Union muss klar sein, nur eine geschlossene CDU ist eine starke CDU. Wir haben uns in dieser Woche erstmals mit dem neuen Bundesvorstand getroffen. Diese Sitzung war von Teamgeist und Aufbruchstimmung geprägt. Unmittelbar nach unserem Parteitag haben Friedrich Merz und Norbert Röttgen sich hinter Armin Laschet als neuem Vorsitzenden versammelt. In der CDU ist jetzt allen klar: Egal, wer wen vor dem Parteitag unterstützt hat – ab jetzt heißt es Team CDU. Uns verbinden die gleichen politischen Grundüberzeugungen, Werte und Ideen, sonst wären wir nicht in der CDU.

Tatsächlich gab es noch nie eine Situation, wie wir sie jetzt erleben. Normalerweise würden wir jetzt Großveranstaltungen auf Marktplätzen planen. Haustürwahlkampf steht ja insgesamt für eine Wahlkampfphilosophie. Nämlich direkt mit den Menschen über den Gartenzaun in den Dialog zu treten. Und das geht letztlich auch digital. Wir haben mit unserem digitalen Parteitag gezeigt, dass wir digital gut aufgestellt sind. Insofern wird die Online-Kommunikation eine viel größere Rolle spielen.

Seriös ist es jetzt erstens, sich um die Bewältigung der Krise verlässlich und konzentriert zu kümmern statt Wahlkampf zu betreiben. Mein Appell an alle Parteien ist es, dieser Verantwortung vom Bund bis in die Kommunen gemeinsam gerecht zu werden statt sich um kurzfristige politische Geländegewinne zu kümmern. Seriös ist es zweitens, gründlich ein Regierungsprogramm zu erarbeiten, was verlässliche Antworten auf die Fragen der Zukunft gibt. Und seriös ist es drittens, realistische Aussagen zu machen statt das Blaue vom Himmel zu versprechen. Aus heutiger Perspektive sage ich, dass es dabei auch insbesondere um den Schutz der Gesundheit gehen wird, um das Ankurbeln der Wirtschaft, gute Bildung, die Stärkung der Familien und um die sozialen Folgen dieser Pandemie. Ich mache mir große Sorgen um die Kinder. Kinder dürfen nicht die größten Verlierer dieser Pandemie werden.

Ja, definitiv. Wir sind ein starkes Land. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes leisten so viel. Die große Mehrheit hält sich an die Regeln, die leider notwendig sind, wenn wir schnell aus der Krise kommen wollen. Die Umfragen zeigen, dass es eine große Zustimmung gibt zu der Notwendigkeit, soziale Kontakte einzuschränken. Eine Regierung, die keine Zuversicht hat und sagt, wir schaffen das nicht, wäre eine schlechte Regierung.

Für die Union kann ich sagen, dass wir uns auf die Lösung der Probleme konzentrieren. Was andere Parteien beitragen wollen und können, müssen sie selbst entscheiden. Meine Erwartung und die Erwartungshaltung der meisten Menschen in Deutschland ist sehr klar: Jetzt ist nicht die Zeit zum Streiten, sondern zum entschlossenen Handeln. Damit ich nicht falsch verstanden werde, Kritik ist wichtig und auch demokratische Normalität. Wer jedoch billige Wahlkampfmanöver und Stimmungsmache betreibt, zeigt ja selbst zuallererst, dass ihm das ­Verantwortungsbewusstsein und die Haltung fehlen, um dieses Land gut regieren zu können.

Die SPD muss für sich selbst klären, wie sie sich in der größten Krise dieses Landes verhält. Fakt ist jedoch eines: Alle SPD-Minister saßen überall in der Regierung, im Kabinett mit am Tisch und haben immer ihre Hände bei allen Beschlüssen gehoben. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der SPD sind Teil der Ministerpräsidentenkonferenz. Viele Bürgerinnen und Bürger reiben sich verwundert die Augen, dass sich jetzt ein Teil der SPD aus der Verantwortung stiehlt und sich verhält, als ob wir in einem Wahlkampf wären.

In der Tat geht es bei der Bundestagswahl um die wichtige Frage, ob Deutschland in der Mitte bleibt oder mit einem Linksbündnis abrutscht. Insofern geht es nicht um Zugeständnisse der Union, sondern um eine Richtungsentscheidung. Wir werden mit einem starken und konkreten Regierungsprogramm um jede Stimme kämpfen. Unser Kurs ist ganz klar. Wir wollen eine Politik der Mitte und ein Modernisierungsjahrzehnt mutig gestalten. Die Grünen müssen die Richtung ihrer Politik ganz grundsätzlich einmal klären. Wollen sie eine vernünftige Politik der Mitte unterstützen, oder wollen sie Steigbügelhalter für die Linkspartei sein? Eine Linkspartei, die Lobby-Truppe des Kreml ist und Deutschland nicht nur in die volkswirtschaftliche, sondern auch in die außenpolitische Insolvenz führen würde.

In Koalitionen geht es darum, dass die Partner eine gemeinsame Idee für die Zukunft des Landes haben und auf dieser Grundlage politische Verabredungen treffen. Für die Union ist, wie bereits gesagt, wichtig, dass Deutschland in der Mitte bleibt. Eine grüne Partei, die zwar getarnt mit bürgerlichem Zuckerguss in die Mitte drängt, aber wenn es darauf ankommt, nach links will, wäre kein guter Partner. Wer mit uns gemeinsam Politik gestalten will, muss sich klar zu einer mutigen und innovationsfreundlichen Politik der bürgerlichen Mitte bekennen.

Meine Aufgabe ist klar: als Generalsekretär auf der Grundlage eines klaren Regierungsprogramms eine erfolgreiche Kampagne für die Bundestagswahl vorzubereiten und mit ganzer Kraft, viel Leidenschaft und vor allem Freude einen harten, aber fairen Wahlkampf für eine starke Union zu führen. Denn das ist die Grundlage, damit die CDU überhaupt erneut in die Lage kommt, unser Land in der Regierung gestalten zu dürfen.

Zur Person

Paul Ziemiak

ist seit 2018 Generalsekretär der CDU. Zuvor war er von 2014 bis 2019 Bundesvorsitzender der Jungen Union. Seit der Bundestagswahl 2017 gehört Ziemiak dem Bundestag an. Der 35-Jährige ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.