Die beiden Männer blickten sich tief in die Augen, als der ehemalige Vizepräsident von der schwarzen Ikone im US-Kongress das Rednerpult übernahm. “Du hast mir zu einem Come-Back verholfen”, dankte der 77-jährige Biden dem 79-jährigen Jim Clyburn, der vor drei Jahrzehnten als erster Afroamerikaner in der Geschichte seines Bundesstaates in das Repräsentantenhaus zog.

Clyburn nickte bescheiden, wohl wissend, dass sein Freund ihm viel zu verdanken hat. Biden, der vor Beginn der ersten Vorwahlen der Demokraten in Iowa und New Hampshire noch mit mit 30 Prozent in den Umfragen vorn lag, sackte nach dem vierten und fünften Platz rapide ab. Bei einem privaten Treffen der beiden politischen Weggefährten am 23. Februar war Bernie Sanders in South Carolina bereits auf fünf Prozent an Biden herangerückt.

Experten sahen die Unterstützung der Afroamerikaner für den loyalen Vizepräsidenten des ersten Schwarzen im Weißen Haus bröckeln, die in South Carolina diesmal 55 Prozent der demokratischen Wähler ausmachten. Clyburn entschied sich, seine Zurückhaltung aufzugeben und unterstützte seinen Freund zwei Tage vor den ersten Primaries im Süden.

Für Biden war das der Wendepunkt in einem Wahlkampf, der bis dahin von Pleiten, Pech und Pannen begleitet war. Auch in South Carolina, wo es bei seinen öffentlichen Kundgebungen an Energie und Enthusiasmus fehlte. Umso mehr Begeisterung verbreitete “Onkel Joe” in seiner Siegerrede. Der ersten bei seinen drei Anläufen auf die US-Präsidentschaft.

Mit einem Vorsprung von mehr als 30 Punkten in der Auszählung der Stimmen gab Biden seinen Zuhörern erstmals mehr als ein taktisches Argument, ihn zu wählen. Er bot sich als Alternative zu einem Präsidenten an, der jedes Mitgefühl und Menschlichkeit vermissen lässt.

Der Kandidat erinnerte an seinen Besuch in der schwarzen “Mother Emanuel AME”-Kirche von Charleston eine Woche nach dem Terroranschlag bei dem neun Menschen ums Leben kamen. Er habe zu dieser Zeit selber um den Verlust seines Sohnes Beau getrauert und nach einem Sinn in seinem Leben gesucht. Er habe ihn in der Kirche gefunden.

“Die Tage der Spaltung durch Donald Trump sind vorüber”, versprach Biden. An die Adresse seines Konkurrenten Bernie Sanders gerichtet, sagte der Zentrist, “über Revolution zu sprechen, ändert nicht das Leben eines einzigen Menschen".

“Er hat sich als Seele Amerikas in Erinnerung gebracht”, analysiert Barack Obamas ehemaliger Chefstratege David Axelrodt die Positionierung des ehemaligen Vizepräsidenten vor dem Super-Dienstag. In drei Tagen vergeben 15 Bundesstaaten und US-Territorien 1344 Delegierte. Das sind rund ein Drittel der Teilnehmer des Nominierungparteitags der Demokraten in Milwaukee, die dort im Juli den Herausforderer Donald Trumps bestimmen.

Für eine Mehrheit benötigt ein Kandidat 1991 Delegierte. Im Unterschied zu Sanders und Milliardär Michael Bloomberg hat Biden weder Geld für Werbespots noch eine Organisation, die es ihm erlaubte zu mobilisieren. Zudem wird in vielen Staaten schon seit Wochen bereits bei Früh- und Briefwahlen abgestimmt.

Für Biden kommt es ganz entscheidend darauf an, in Kalifornien über 15 Prozent der Stimmen zu kommen, um Delegierte zu gewinnen. Nur wenn er im Delegierten-Rennen den Abstand zu Sanders am Super-Dienstag gering hält, hat er eine Chance, ihm die Nominierung streitig zu machen.

Diese Aufgabe verkompliziert Bloomberg, der bis zum Wahltag rund eine halbe Milliarde Dollar für Wahlwerbung in allen Staaten ausgegeben hat. Er fischt im selben Teich wie Biden und Pete Butegieg, den Sieger von Iowa und Zweiten von New Hampshire, der in South Carolina nicht genügend Zeit hatte, sich bei den Wählern einzuführen. Auf ihn, wie auf Amy Klobuchar, wird nun der Druck erheblich steigen, aus dem Rennen auszusteigen.

Genau das tat der andere Milliardär, Tom Steyer, der nach seinem enttäuschenden dritten Platz in South Carolina noch in der Wahlnacht das Ende seiner Kampagne erklärte. Es blieb zunächst unklar, ob und wen er am Super-Dienstag unterstützen wird.

“Wir haben in South Carolina nicht gewonnen"

Der Favorit für kommenden Dienstag bleibt Sanders, der in Kalifornien einen überwältigenden Vorsprung in den Umfragen hat. “Wir haben in South Carolina nicht gewonnen", sagte er vor enthusiastischen Anhängern in Virginia Beach. “Und es wird nicht der einzige Staat sein. Wir können nicht überall gewinnen.”

Tatsächlich muss sich Bernie die Frage gefallen lassen, was aus seiner Mobilisierung der jungen Wähler geworden ist. In South Carolina machten die unter 45-Jährigen nur 28 Prozent der insgesamt älteren Wählerschaft aus. 81 Prozent davon waren Stammwähler und nur 18 Prozent neue Wähler.

Der schwarze Prediger Al Sharpton brachte es in der Wahlnacht auf den Punkt als er Sanders vorhielt, bisher den Nachweis schuldig geblieben zu sein, eine “große Wählerkoalition” zu bilden. “Bisher ist die Mobilisierung nur angekündigt worden, ist aber bisher nicht wirklich eingetreten.”