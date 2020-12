Auf Kuba gibt es nach dem Machtwechsel in den USA die leise Hoffnung auf ein besseres Verhältnis. (Orlando Barria / dpa)

Schweigen sagt oft mehr als viele Worte. Als klar war, dass der Demokrat Joe Biden die Präsidentenwahl für sich entschieden hatte, kam aus Kolumbien, Brasilien und Mexiko von offizieller Seite erst einmal nichts. Die jeweiligen Regierungen fremdelten offen mit der Abwahl von Donald Trump.

Die drei bevölkerungsreichsten Länder Lateinamerikas hatten sich politisch, wirtschaftlich und zum Teil persönlich eng an den Republikaner Trump gebunden. Seine Abwahl stellt zumindest die rechten Staatschefs Iván Duque in Kolumbien und Jair Bolsonaro in Brasilien vor Probleme. Sie verlieren ihren größten Unterstützer und Bruder im Geiste. Freuen dürften sich hingegen die Machthaber in Kuba und Venezuela. Die dortigen Linksregierungen können auf einen weniger konfrontativen Kurs hoffen.

Biden kennt Lateinamerika sehr gut. Als Vizepräsident von Barack Obama war er zwischen 2009 und 2017 für die Region zuständig. Er machte 13 Reisen in die verschiedenen Staaten, vertiefte sich im US-mexikanischen Verhältnis in die Themen Handel und Migration und machte sich 2015 für ein 750-Millionen-Dollar-Hilfspaket stark, das eine Führungsrolle Mexikos vorsah. Es sollte eine Art Marshall-Plan für Mexiko und die Staaten Zentralamerikas werden. Es war ein integrativ-kooperativer Ansatz, der im Gegensatz zu dem von Trump implementierten Drohungs- und Bestrafungsszenario stand. Dieses Paket will der künftige US-Präsident wieder aufleben lassen. „Biden zieht ins Weiße Haus mit mehr Wissen über die Region ein als jeder andere seiner 45. Vorgänger“, sagt der argentinische Analyst Carlos Pagni.

Vor allem für Bolsonaro ist die Abwahl Trumps ein harter Schlag. Er hatte alles auf eine Wiederwahl seines „Amigo“ gesetzt und sich ihm völlig unterworfen. Mit Biden droht ihm Gegenwind, denn der Demokrat wird auf Klimaschutz und grüne Energie setzen. Brasilien träfe es hart, sollte Biden wie die Europäische Union Standards beim Amazonas-Schutz fordern. Der künftige Präsident hatte im Wahlkampf bereits gesagt, entweder akzeptiere Bolsonaro 20 Milliarden Dollar Hilfe zur Erhaltung des Regenwaldes oder er werde die wirtschaftlichen Folgen tragen müssen.

Auch der unerfahrene kolumbianische Präsident Duque hatte seine gesamte Außenpolitik an den USA orientiert und einen messianischen Kampf gegen die Regierung von Staatschef Nicolás Maduro in Venezuela geführt. Duque machte sich für dessen Sturz stark und gab auch den zweifelhaftesten Figuren der radikalen venezolanischen Opposition Asyl. Nun müsse die Regierung in Bogotá angesichts der Entwicklungen in den USA „die Zähne zusammenbeißen“, sagt der Analyst Ariel Ávila von der Stiftung Frieden und Versöhnung nicht ohne Schadenfreude.

In Mexiko liegt der Fall anders. Da pflegte der links-nationalistische Präsident Andrés Manuel López Obrador eine merkwürdige Männerfreundschaft zu Trump. Und er weigert sich aus „rechtlichen Gründen“, Biden zu gratulieren, bis Trump seine Niederlage anerkannt hat. Inzwischen fürchten politische Analysten angesichts dieser „nordkoreanischen Verbohrtheit“ López Obradors um das künftige US-mexikanische Verhältnis. In Mexiko sind es vor allem die Unternehmer, die mit einem demokratischen US-Präsidenten Protektionismus beim Haupthandelspartner fürchten.

Auf Kuba äußerte Staatschef Miguel Díaz-Canel die Hoffnung auf ein besseres Verhältnis zu den USA: „Wir glauben trotz der Differenzen an die Chance einer respektvollen bilateralen Beziehung mit der neuen Regierung.“ Trump hat alles versucht, der kommunistischen Karibikinsel den Geldhahn zuzudrehen und die Annäherungen aus der Obama-Biden-­Zeit rückgängig gemacht. Direkte Flug- und Kreuzfahrtverbindungen wurden gestoppt, Konsulate geschlossen, Überweisungen der US-Kubaner zusammengestrichen. Weil der Tourismus durch Covid-19 zusammengebrochen ist, ist Kuba dem wirtschaftlichen Kollaps nah.

Auch Venezuelas Staatschef Maduro feixte angesichts der Abwahl Trumps. Aber dass Biden Sanktionen gegen die chavistischen Führer nach der umstrittenen Parlamentswahl löscht, ist sehr unwahrscheinlich.