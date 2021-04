Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die sich in der Obhut der US-Behörden befinden, steigt stetig. (dario lopez-mills)

Wieder gehen Bilder von Kindern um die Welt, die in überfüllten Zellen der US-Grenzpolizei dicht an dicht unter Notfalldecken auf dem Boden kauern. Und wie bei der Ankunft einer bisher nicht übertroffenen Rekordzahl unbegleiteter Minderjähriger 2019 beklagen Flüchtlingsorganisationen auch diesmal die inakzeptablen Bedingungen beim Umgang mit ihnen. Im Unterschied zur Trump-Ära rennen die Kritiker der Lage an der Grenze bei der neuen US-Regierung offene Türen ein.

Der neue Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas räumt das Offenkundige ein. Die Stationen der Grenzpolizei seien kein Ort, an dem Kinder etwas zu suchen hätten. Laut Gesetzeslage dürfen sie dort nicht länger als 72 Stunden festgehalten werden. Angesichts begrenzter Aufnahmekapazitäten in den besser ausgestatteten Durchgangslagern des Gesundheitsministeriums beträgt die durchschnittliche Verweildauer im ­Moment mit 133 Stunden fast doppelt so lang.

Die tägliche Ankunft von mehr als 550 Kinderflüchtlingen hat ein Asylsystem überwältigt, das nicht eingerichtet ist, auf die humanitäre Krise in Zentralamerika angemessen zu reagieren. Bei allem guten Willen, den Umgang mit den Flüchtlingen zu ändern, steht der US-Präsident vor praktischen Problemen, die seine moralische Entschlossenheit auf den Prüfstand stellen.

Joe Biden bekommt Druck von allen Seiten. Menschenrechtler halten ihm vor, viele der Instrumente der abgewählten Regierung, die er im Wahlkampf gegeißelt hatte, dennoch weiterhin zu nutzen. Allen voran, die „Title 42“-Regulierung, die den Grenzern faktisch erlaubt, die Pandemie als Vorwand zu benutzen, um Flüchtlinge nach Mexiko zurückzuschicken. Das betrifft vor allem Erwachsene, die alleine kommen, aber auch Asylsuchende in Familienverbänden. Minderjährige würden unnötig lange festgehalten, obwohl eine Mehrzahl aufnahmewillige Familienangehörige in den USA hat.

Die Republikaner halten dem Joe Biden vor, mit seiner Korrektur der zynischen Einwanderungs- und Asylpolitik Trumps eine Sogwirkung zu erzeugen. Das erklärte Ende der Abschiebung von Kindern und Jugendlichen komme einer Einladung gleich. Tatsächlich handelt es sich mehr um ein Sichtbarwerden der humanitären Katastrophe, die sich in den Lagern auf mexikanischer Seite der Grenze abspielt. Unter der kontroversen „Bleib-in-Mexiko“-Regulierung durften selbst Kindern nicht einreisen, sondern mussten dort monatelang auf ihre Asylanhörung warten. Weil Biden Minderjährige nicht mehr zurückschickt, machen sich viele auf den Weg.

Schließlich klagen Justiz, Grenzpolizei sowie die zuständigen Abteilungen im Heimatschutz- und Gesundheitsministerium über zu wenig Personal, Unterkünfte und Ressourcen an der Grenze. Die Vorgängerregierung hat mehr als 1,3 Millionen nicht abgeschlossene Asylfälle hinterlassen, die zu einem jahrelangen Rückstau an den Gerichten führten. All das ist das Ergebnis falscher Prioritäten, die den Eindruck einer Krise erzeugt, die keine sein müsste. Denn ein großes und reiches Land wie die USA kann die knapp 18.000 Kinder willkommen heißen, die zurzeit festgehalten werden.

Nichts von dem lässt sich über Nacht ändern. Wie die beiden vorherigen Flüchtlingsbewegungen 2014 unter Barack Obama und fünf Jahre später während der Amtszeit Donald Trumps liegen die Ursachen für den Exodus aus Honduras, Guatemala und El Salvador in den Lebensbedingungen der von Gewalt und Armut geplagten Staaten. Solange die Menschen keine Perspektive in ihren Herkunftsländern haben, werden sie wie jedes Jahr im Frühjahr, wenn es nicht zu heiß ist, die Wüste auf dem Weg gen Norden durchqueren und an der Grenze auftauchen.

Biden verdient Respekt für seine Bereitschaft, das Richtige zu tun und die hausgemachte Krise an der Grenze nachhaltig anzugehen. Politisch geht er damit ein Risiko ein, weil seine Gegner nichts unversucht lassen, Stimmung zu machen, während im eigenen Lager die Ungeduld groß ist, die Tragödie der Kinderflüchtlinge zu beenden.