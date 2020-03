Boris Johnson hat die Menschen in Großbritannien dazu aufgerufen, die soziale Kontakte einzuschränken. (Richard Pohle /dpa)

Leer geräumte Supermarktregale, abgesagte Veranstaltungen, eine täglich steigende Zahl von Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Während die Nervosität unter der britischen Bevölkerung zunimmt, widersetzte sich die Regierung in den vergangenen Tagen dem Trend auf dem Kontinent, drastische Maßnahmen zu ergreifen.

Doch nun scheint Premierminister Boris Johnson von seinem Sonderweg abzukommen, zumindest ein bisschen. Leider reicht es nicht aus. Am Montagabend forderte er seine Landsleute eindringlich auf, Abstand zu halten, unnötige soziale Kontakte und Besuche von Massenveranstaltungen genauso zu vermeiden wie das Reisen. Wer unter einem neuen, anhaltenden Husten leide oder Fieber habe, müsse 14 Tage zu Hause bleiben – genauso wie die Mitbewohner. Menschen im Alter ab 70 Jahren sowie jene, die sich in einem „sehr schwachen Gesundheitszustand“ befänden, sollten sich sogar zwölf Wochen lang weitgehend isolieren.

Das klingt nach viel, mehr aber auch nicht. Denn es handelte sich bei Johnsons Aufforderungen um eine „nachdrückliche Empfehlung“, konkrete Vorgaben machte er nicht. Und so bleiben Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Universitäten geöffnet. Und ob Pubs, Restaurants und Theater weiterhin Gäste empfangen, ist Sache der Betreiber. Auch ob Veranstaltungen stattfinden, können die Organisatoren noch selbst entscheiden.

Der Ärger auf die Regierung wächst unter den Vernünftigen. Etliche Veranstalter haben deshalb eigenverantwortlich Events abgesagt, der London Marathon etwa wurde verschoben, die Premier League pausiert, die Theater im Londoner West End haben geschlossen. Übernimmt die Gesellschaft die Aufgabe der Politik? Sie ist dazu gezwungen, denn die Regierung versagt. Zurecht wird die Kritik an Johnsons Krisenmanagement seit Tagen lauter und schärfer. Viele Briten, die dem Thema mit der geforderten Seriosität begegnen, wünschen sich härtere Maßnahmen, fordern ein ähnliches Vorgehen wie in Deutschland. Doch leider nehmen, auch aufgrund der Laissez-faire-Haltung der Regierung, zu viele Menschen das Virus immer noch nicht ernst. So trafen sich in London auch am Dienstag weiterhin Freunde in Pubs, Pendler nutzten die U-Bahn, Sportfans pilgerten ins Fitnessstudio.

Stärker durchgreifen und Verbote aussprechen

Es liegt nun an der Politik, stärker durchzugreifen, Verbote auszusprechen, kranken Arbeitnehmern ausfallende Löhne adäquat zu ersetzen und kleinen sowie mittelgroßen Betrieben Unterstützung zuzusagen. Also sollte die Regierung weniger an eine funktionierende Wirtschaft als an die Gesundheit der Bevölkerung denken. Alles andere ist unverantwortlich. Johnson spiele „Roulette mit der Öffentlichkeit“, warnte ein Wissenschaftler. Der Premier verwies stets auf die Experten, auf deren Rat hin die Regierung handelt. Deren Empfehlung unterschied sich bis diese Woche grundlegend von jener in anderen Ländern.

Der britischen Strategie zufolge sollte sich ein Großteil der jüngeren und gesunden Menschen, bei denen sich die Symptome meist nur schwach zeigen, sogar mit Covid-19 anstecken, um eine Art Herdenimmunität zu erreichen. Die Risikogruppe, für die das Virus tödlich sein kann, sollte derweil geschützt werden. Es war eine riskante Strategie, die sich als äußerst wirksam hätte entpuppen können. Sie tat es nicht, deshalb nun die halbe Kehrtwende auf dem Sonderweg. Mehr noch: London hat wertvolle Zeit verloren. Wie viele Menschen wirklich infiziert sind, weiß man ohnehin nicht, denn getestet wird kaum – ein gefährlicher Leichtsinn.

Was, wenn es zu ähnlichen Zuständen wie in Italien kommt? Der nationale Gesundheitsdienst NHS würde kollabieren. Es mangelt chronisch an Personal, zudem stehen je 100.000 Einwohner nur 6,6 Betten auf Intensivstationen zur Verfügung. Das sind deutlich weniger als etwa in Deutschland, wo es pro 100.000 Menschen 29,2 Betten gibt. In London geht man davon aus, dass der Höhepunkt der Pandemie erst in rund drei Monaten ansteht. Bis dahin will man die Kapazitäten im ohnehin bereits ächzenden staatlichen Gesundheitswesen aufbauen. Es sieht im Königreich alles andere als gut aus.