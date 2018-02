Will Namen wissen: der Bundesvorsitzende der Jungen Union (JU), Paul Ziemiak (dpa)

Die Junge Union drängt die CDU-Führung, bis zum Parteitag Ende des Monats bekannt zu geben, wer Minister in einer neuen großen Koalition werden soll. "Es müssen Namen genannt werden. Nur so kann die Partei am 26. Februar guten Gewissens der Koalition zustimmen", sagte der Vorsitzende der CDU-Nachwuchsorganisation, Paul Ziemiak, der "Bild am Sonntag". Für den 26. Februar hat die CDU einen Bundesparteitag einberufen, der über den mit der SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen soll.

Es gehe bei der Besetzung des Kabinetts auch um die Zukunft der CDU als Volkspartei, sagte Ziemiak und forderte. "Die Kanzlerin sollte den Mut haben, auch kritische Leute zu Ministern zu machen." Zugleich kritisierte der JU-Chef die CDU-Führung scharf: "Die Kommunikation der Parteiführung nach der Bekanntgabe der Ministerien war katastrophal." Es gebe eine herbe Enttäuschung darüber, wie die Führung sich offenbar die Aufstellung für die nächsten Jahre vorstelle. "Ich sehe in dem bislang bekannt gewordenen Tableau keine echte Erneuerung für die CDU", so Ziemiak.

Große Unzufriedenheit in der Union

Schon kurz nach der Einigung von CDU/CSU und SPD auf eine neue große Koalition hatte Ziemiak von einer großen Unzufriedenheit an der Basis der Union gesprochen. „Es brodelt eigentlich an allen Stellen“, sagte Ziemiak im Deutschlandfunk gesagt. Er forderte ein „Zeichen der Erneuerung“ in der Bundesregierung, bei den Bundesministern, bei den Staatssekretären. „Es darf einfach in dieser Regierung kein “Weiter so„ geben“.

Kritiker sehen die CDU vor allem bei der Ministeriumsverteilung zu kurz gekommen. Die SPD, die bei der Wahl im September deutlich schwächer abgeschnitten hatte, bekommt sechs Ministerien, darunter die besonders wichtigen für Finanzen, Äußeres und Arbeit/Soziales - die CDU neben Kanzlerin und Kanzleramtschef nur fünf. Die CSU bekommt drei Ministerien.

Ziemiak geht noch nicht so weit wie die Junge Union Bremen. Die hatte sich am Donnerstag gegen eine Neuauflage der großen Koalition ausgesprochen. Der Bremer JU-Vorsitzende Philipp van Gels begründete dies mit einem enttäuschenden Ergebnis für die Jugend. "Weder ist ein klares Konzept für die Digitalisierung erkennbar, noch wird klar, wie Zuwanderung wirksam gesteuert und begrenzt werden soll", sagte er. Die JU Bremen spricht sich für ein Jamaika-Bündnis oder eine Minderheitsregierung unter Beteiligung der FDP aus. (dpa/wk)