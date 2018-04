An dieser Straßenecke waren zwei Kippa tragende Männer attackiert worden. Foto: Paul Zinken (dpa)

Nach dem Angriff auf einen Kippa tragenden Israeli hat die Jüdische Gemeinde zu Berlin zu einer Solidaritätskundgebung aufgerufen. Ziel sei es, ein breites gesellschaftliches Bündnis zu mobilisieren, das sich dem Hass entgegenstellt, erklärte der Gemeinde-Vorsitzende Gideon Joffe am Freitag. Die Gemeinde habe immer wieder davor gewarnt, in der Öffentlichkeit eine Kippa zu tragen. "Nun ist aber eine Situation entstanden, die wir nicht mehr bereit sind, widerstandlos hinzunehmen", sagte Joffe.

Nach Angaben der Gemeinde wird Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf der Veranstaltung mit dem Titel "Berlin trägt Kippa" am Mittwochabend (25. April) vor dem Gemeindehaus sprechen. Zu den Rednern gehöre auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster.

Der 21-jährige Israeli und sein Freund waren am Dienstagabend im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg unterwegs, dabei trugen sie Kippas - traditionelle jüdische Kopfbedeckungen. Auf der Straße wurden sie von drei arabisch sprechenden Männern antisemitisch beschimpft. Einer der Männer schlug mit einem Gürtel auf den 21-Jährigen ein und versuchte, ihn mit einer Flasche zu schlagen. Gegen den mutmaßlichen Täter wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat die jüngsten antisemitischen Vorfälle und Übergriffe in Deutschland scharf verurteilt. Gleichzeitig rief das Gremium am Freitag in Hannover dazu auf, gemeinsam gegen Antisemitismus einzutreten. Nie wieder dürfe er sich in Deutschland ausbreiten oder gar salonfähig werden. "Wenn Jüdinnen und Juden in Deutschland Gewalt und Beschimpfungen ausgesetzt sind und sich nicht mehr sicher fühlen, können wir das unter keinen Umständen hinnehmen."

"Als Christinnen und Christen stehen wir uneingeschränkt an der Seite unserer jüdischen Geschwister", erklärte der Rat der EKD. Aus theologischer Überzeugung sowie aus Verantwortung für jahrhundertelanges kirchliches Versagen sage die Evangelische Kirche in Deutschland klar und unmissverständlich: "Christlicher Glaube und Judenfeindschaft schließen einander aus. Antisemitismus ist Gotteslästerung."

Die Rapper Farid Bang und Kollegah waren vor wenigen Tagen für ein als judenfeindlich kritisiertes Album mit dem Echo-Musikpreis ausgezeichnet worden. Für Empörung sorgte zudem ein judenfeindlicher Angriff auf einen jungen Mann, der eine Kippa trug, im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Der Rat der EKD ist neben Synode und Kirchenkonferenz eines von drei Leitungsgremien der EKD. (dpa)