Aus griechischen Flüchtlingslagern

Junge Flüchtlinge werden am Samstag nach Deutschland fliegen

50 minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Lagern werden am Samstag in Deutschland einreisen. Ursprünglich sollte der Flug bereits am Freitag stattfinden.