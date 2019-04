Haben sich berappelt: Die Jungen Liberalen, hier in Form von Svenja Ilona Hahn (links), der Spitzenkandidatin der Hamburger FDP zur Europawahl, und Ria Schröder, die Vorsitzende der Jungen Liberalen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Mit der Krise der FDP nach der Bundestagswahl 2013 gerieten auch die Jungen Liberalen ins Schlingern. Aber sie haben sich berappelt – und wie. Sie legen sich bei der Einschätzung der „Fridays for Future“-Aktionen mit Parteichef Christian Lindner an und ärgern altgediente Politiker mit der Forderung nach einer Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre.

Doch die Julis belassen es nicht bei schlagzeilenträchtigen Themen. Auf ihrem Bundeskongress in Bremen steht ein besonderer Leitantrag im Mittelpunkt: „Wir sind deine Dorfkindlobby – Chancen für den ländlichen Raum.“ Üblicherweise denkt man beim FDP-Nachwuchs eher an Hipster, die ihre Zukunft in Berlin oder Leipzig sehen. Dieser Antrag ist jedoch eine bemerkenswerte Analyse, warum der ländliche Raum ausblutet. Die Julis halten ihren Ideenkatalog dagegen: Stipendien für künftige Landärzte; Bürgerläden, die auch Gesundheitsversorgung und Postleistungen ermöglichen; mobile Polizeistellen; eine Befreiung von der Grundsteuer beim Bau von kleinen Wohnungen.

Gewiss, nicht alle Forderungen werden sich realisieren lassen. Aber es ist das gute Recht junger Menschen, Politik auch unkonventionell zu denken.