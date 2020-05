Trumps ehemaliger Sicherheitsberater Michael Flynn hat das FBI angelogen, deswegen wurde er vom Russland-Sonderermittler angeklagt. Nun will das Justizministerium die Vorwürfe zu den Akten legen. (BALCE CENETA/DPA)

Donald Trump sieht sich bestätigt. Sein alter Weggefährte Michael Flynn, der im Wahlkampf die „Sperrt-Sie-Ein“-Schlachtrufe gegen Hillary Clinton anführte, sei ein „unschuldiger Mann“, frohlockte der US-Präsident nach dem Rückzug des Justizministeriums aus dem Fall, der am Anfang der Russland-Affäre stand. Statt Gefängnis wartet auf den Nationalen Sicherheitsberater mit der kürzesten Amtszeit in der Geschichte der USA nun eine Zukunft im Trump-Orbit. Flynn könnte eine Rolle in der Regierung übernehmen, hieß es aus dem Umfeld des Präsidenten. Oder in führender Position im Wahlkampf aktiv werden.

John McLaughlin, der für Trump intern die Meinungsumfragen verfolgt, verglich den Ex-General mit der Menschenrechts-Ikone Nelson Mandela. Als dieser nach seiner politischen Verfolgung in Südafrika in die USA gekommen sei, hätten ihn die Leute wie einen Rockstar gefeiert. „General Flynn ist unser Rockstar. Der Unterschied ist, dass er in Amerika verfolgt wurde.“

Rechtsexperten wie Samuel Buell von der renommierten Duke University sind entsetzt, wie der von Trump eingesetzte Justizminister William Barr seine Macht gebraucht. Wie andere kann er sich an keinen Fall erinnern, bei dem die Regierung die Anklage gegen jemanden zurückzog, der seine Schuld eingestanden hatte. „Ein ,Pardon‘ wäre ehrlicher gewesen“, meinte Buell, der damit auf das Recht des Präsidenten anspielt, einen Verurteilten anschließend zu begnadigen.

Barr verteidigte seine Entscheidung, den Fall schon vor einem Urteil zu begraben: Die Lügen an sich seien kein Verbrechen, weil sie sich auf etwas bezogen, was nicht stattgefunden habe. In dem zuständigen Büro der für den District of Columbia zuständigen Bundesanwaltschaft fand sich nicht ein beamteter Staatsanwalt, der den Rückzug der Klage mit unterschreiben wollte. Die Aufgabe übernahm die ehemalige „rechte Hand“ Barrs, Timothy Shea, den dieser als Bundesanwalt für Washington DC eingesetzt hatte.

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Repräsentantenhaus, der Demokrat Jerrold Nadler, empörte sich „über die fortgesetzte Erosion des Rechtsstaats“. Sein Parteikollege Adam Schiff, der die Anklage im Impeachment-Verfahren gegen Trump vertreten hatte, meinte, die USA fänden sich „auf dem Niveau einer Schwellen-Demokratie“ wieder. „Das ist ein Allzeit-Tief.“ Als Barr am Donnerstag (Ortszeit) die Anklage zurückzog, telefonierte Trump übrigens mit Putin. „Warum würden wir nicht zusammenarbeiten“, fragte der Präsident anschließend. Die Russland-Affäre habe das erschwert. Vieldeutig fügte er hinzu, man werde noch mehr von diesem Russland-Thema hören. „Die Dinge treten nun zutage und zeigen, was diese Ermittlungen für ein Betrug waren.“